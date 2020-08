Avatarium: kündigen Konzertfilm an

Die schwedischen Doom Metaller Avatarium haben ihren Konzertfilm An Evening With Avatarium von ihrer Show in Stockholm vom Januar 2020 für den 28. August angekündigt. Das komplette Konzert wurde aus fünf verschiedenen Kameraperspektiven im legendären Nalen aufgezeichnet und bietet allen Fans die Möglichkeit, Avatarium live zu erleben trotz der aktuellen Krisensituation weltweit.

Marcus sagt dazu: „Es ist eine Chance für alle Avatarium Fans die Konzertshow zu sehen, mit der wir eigentlich 2020 auf Tour gewesen wären. Dieser Film hat es wirklich geschafft die starke und warme Energie zwischen der Band und dem Publikum bei dieser besonderen Nacht einzufangen.“

Das Konzert wurde in Kooperation mit Blackbbox aufgezeichnet und wird allen Fans ab dem 28. August über diese Plattform als Download Konzert zur Verfügung stehen. Editor der Show ist Magnus Stinvinkel und für den Sound ist Victor Stenqvist verantwortlich. Speziell für diese digitale Show erhält jeder Fan ein exklusives downloadbares DVD-Cover.

Hier könnt ihr euch direkt ein Ticket für das Konzerterlebnis vorbestellen: https://avatarium.solidtango.com

Als Vorgeschmack für An Evening With Avatarium wird die Band jede Woche ein neues Video via YouTube veröffentlichen. Hier geht es zum offiziellen Avatarium Channel: http://youtube.com/avatariumofficial

Das aktuelle Video findet ihr hier:

The Fire I Long For ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– limitiertes Digipak

– schwarzes Vinyl im Sleeve

– weißes Vinyl im Sleeve (exklusive beim NB-Mailorder und im Großhandel)

– goldenes Vinyl im Sleeve (exklusiv beim NB-Mailorder) (sold out)

– digital

The Fire I Long For – Tracklist:

01. Voices

02. Rubicon

03. Lay Me Down

04. Porcelain Skull

05. Shake That Demon

06. Great Beyond

07. The Fire I Long For

08. Epitaph Of Heroes

09. Stars They Move

Avatarium sind:

Jennie-Ann Smith – Gesang

Marcus Jidell – Gitarre

Andreas „Habo“ Johansson – Schlagzeug

Rickard Nilsson – Orgel

Mats Rydström – Livebass

