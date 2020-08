Ghøstkid: Tour ab März 2021 und Debüt-Single online

Ghøstkid’s Musik ist ein Eintauchen in Dunkelheit und Aggression! Sie ist hässlich und doch wunderschön, aggressiv und dennoch mit dem nötigen Gespür für Melodien!

Ghøstkid ist der neue Name von Sebastian „Sushi“ Biesler (früher Eskimo Callboy) der eine Gruppe gleichgesinnter um sich versammelt hat, um dieses Projekt ins Leben zu rufen! Steve Joakim (drums) aus Schweden, sowie Danny Güldener (guitar) und Stanislaw Czywil (bass), die beide bereits in To The Rats And Wolves spielten.

Nachdem vor Kurzem die erste Single Start A Fight veröffentlicht wurde, und auf durchweg positive Resonanz sties, folgen nun die ersten Livetermine!

Im November folgt das erste Album, produziert von Sky van Hoff (Rammstein, Emigrate etc.)

Ghøstkid Live 2021

19.12.20 Germany München Zenith – Emil Bulls Birthday Bash

30.03.2021 Germany Hannover Musikzentrum

01.04.2021 Germany Hamburg Logo

04.04.2021 Germany Berlin Hole 44

06.04.2021 Germany Stuttgart Im Wizemann

07.04.2021 Germany Leipzig Täubchenthal

08.04.2021 Germany Wiesbaden Schlachthof

09.04.2021 Germany Nürnberg Hirsch

11.04.2021 Germany Münster Sputnikhalle

06.05.2021 Switzerland Aarau Kiff

09.05.2021 Germany Köln Gebäude 9

