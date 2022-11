Baest: sagen die beiden Shows im November 2022 in Deutschland ab

Die dänische Death Metal Band Baest sagt die beiden Shows im November 2022 in Deutschland ab. Seit März 2018 stehen sie bei Century Media Records unter Vertrag. Neben der aktuellen EP Justitia haben die Skandinavier in den letzten Jahren Alben wie Danse Macabre, Venenum oder Necro Sapiens veröffentlicht. Seit der Gründung vor sieben Jahren bilden Baest eine Einheit, die im November von Sänger Simon Olsen angeführt, die Bretter zum Beben bringen sollte.

Das offizielle Statement der Band:

“Due to the tricky situation of the live scene in Germany the shows have been cancelled. It’s out of our hands as we’d do everything in our power to perform, but we will come back strong as soon as possible!“