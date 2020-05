Bang Your Head: neue Bandzusagen und Metal-Mundschutz mit neuen Motiven

Das Bang Your Head!!! vermeldet mit Unleashed, Tankard, Shakra und Anthem vier Neuzugänge für den Ersatztermin in 2021.

War es die bundesweite Maskenpflicht oder das schmucke Design? Die ersten beiden Auflagen der handgefertigten BYH!!!-Mundschutz-Masken waren nahezu umgehend vergriffen, so dass die Nachproduktion auf Hochtouren läuft und ab sofort auch weitere Motive im Shop zum Preis von 14,99 € erhältlich sind.

Bitte beachten: Es handelt sich bei den Masken um sogenannte „Community-Masken“ ohne FFP-Standard für den privaten Gebrauch, die nicht den Richtlinien für medizinischen Mund-Nasen-Schutz entsprechen. Es sind keine Medizinprodukte oder medizinische Schutzgegenstände, also keine medizinischen Atemschutzmasken.

Auf der Homepage findet ihr die fortlaufend aktualisierten Fragen und Antworten rund um das Thema Coronakrise und den Folgen für das Bang Your Head!!! bzw. das Rock Of Ages.

Sofern das Angebot in Anspruch genommen wird, die für 2020 erworbenen Tickets für den Ersatztermin in 2021 zu nutzen, bitten die Veranstalter zwecks Planung um entsprechende Rückmeldung an office@heavy-oder-was.de (dabei die Zahl der Festival- und/oder Tagestickets für die dies gilt nicht vergessen).

Des Weiteren besteht die Möglichkeit Soli-Pakete zu erwerben bzw. sein vorhandenes Ticket zu verschenken und ein neues Ticket für 2021 zu bestellen.

Solibeiträge in Höhe von 15 € werden mit einem persönlich signierten Bang Your Head!!-Festival-Live-Shot im Großformat gedankt, bei einem Betrag von 30 € wird noch das exklusive Corona-Clash-Shirt (in Wunschgröße) drauf gepackt.

Letztes gibt es auch bei der Verschenk‘ Dein Ticket-Aktion zuzüglich eines 10 €-Wertgutscheines für den Online-Shop.

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet ein Jahr später als ursprünglich geplant vom 15. bis zum 17. Juli 2021 auf dem Balinger Messegelände statt.

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt – die Acts, die auch bereits den Ersatztermin 2021 bestätigt haben, sind weiß aufgeführt (weitere kommen noch hinzu):

Tickets sind im Webshop erhältlich, und zwar aktuell zum Preis von 129.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).



Zu den Bang Your Head!!! Karten erhaltet Ihr außerdem bis auf Weiteres obendrein pro bestelltem Ticket ein kostenloses Vorverkaufsshirt aus 100% Baumwolle in Wunschgröße – und zwar mit dem Motiv Corona Clash.

Natürlich findet auch 2021 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt – in Weiß die Acts, die auch bereits den Ersatztermin 2021 am 14. Juli in der volksbank*messe Balingen bestätigt haben:

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr im Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 bzw. BYH!!! 2021 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 bzw. BYH!!! 2021 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.