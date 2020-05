Vader: „Solitude In Madness“ veröffentlicht

Die polnischen Death Metal-Legenden Vader melden sich mit ihrem 16. Studioalbum Solitude In Madness zurück! Das heiß erwartete neue Studioalbum erscheint via Nuclear Blast.

Vader haben es im Laufe ihrer 37-jährigen Geschichte nie geschafft, sich auszuruhen oder einen Gang runterzuschalten. Von super-aggressivem Thrash unter dem wachsamen Auge des kommunistischen Polens bis hin zu Welttourneen und einer fast manischen Fangemeindeist das von Piotr „Peter“ Wiwczarek geführte Quartett nicht zu bremsen. Speed und Power sind auf ihrem neuen Werk Solitude In Madness wieder die treibenden Faktoren in Vader’s teuflischem wie austariertem Death Metal.

Pünktlich zum Release gibt es hier das Visualizer-Video zur neuen Single Bones:

Sichert euch euer Exemplar von Solitude In Madness in einer Vielzahl von Formaten: nblast.de/VaderSolitudeMadness

Solitude In Madness Tracklist:

1. Shock And Awe

2. Into Oblivion

3. Despair

4. Incineration Of The Gods

5. Sanctification Denied

6. And Satan Wept

7. Emptiness

8. Final Declaration

9. Dancing In The Slaughterhouse

10. Stigma Of Divinity

11. Bones

Album-Artwork von Death Metal-Cover-Legende Wes Benscoter (Autopsy, Cattle Decapitation)

Seht Shock And Awe hier: youtu.be/C1_SREPVPT0

Seht Into Oblivion hier: youtu.be/jVtC6a_YJV0

ICYMI:

Peter erklärt Into Oblivion: youtu.be/qa82bnfVCAU

Vader Line-Up:

Peter – Vocals, Guitars

Spider – Guitars

James – Drums

Hal – Bass

Vader online:

https://www.nuclearblast.de/

https://www.facebook.com/vader/

https://twitter.com/vaderband

https://www.youtube.com/user/panzervader