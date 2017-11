Die finnischen Heavy Metaller Battle Beast touren nach wie vor unentwegt mit ihrem aktuellen Album Bringer Of Pain durch die Weltgeschichte. Nach zahlreichen Festivals in Europa folgten Auftritte in Norwegen, Asien, in ihrer Heimat sowie in Schweden. Nun kehrt die Band um Frontbiest Noora Louhimo morgen für einige Headlineshows auf das europäische Festlland zurück, wobei sie von Silver Dust unterstützt wird, ehe sie ihr Tourjahr 2017 im Dezember mit zwei Russland-Shows abschließen wird.

Battle Beast live:



Bringer Of Pain Over Europe 2017 – Part II

w/ Silver Dust

08.11. D Bielefeld – Forum

09.11. D Köln – Essigfabrik

10.11. D Hollfeld – Female Voice Fest

11.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise*

12.11. NL Groningen – Simplon

13.11. NL Rotterdam – Baroeg

15.11. F Colmar – Le Grillen

16.11. D Karlsruhe – Substage

17.11. D Saalfeld – Clubhaus der Jugend

18.11. D Bochum – Matrix

19.11. CH Zürich – Dynamo

21.11. CZ Prag – Nova Chmelnice

22.11. D Bremen – Tivoli

*nur Battle Beast

09.12. RUS Moscow – Zil Arena

10.12. RUS St. Petersburg – Opera Club

