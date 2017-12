Beast In Black: Starten Tour mit Beyond The Black & geben weitere Termine für 2018 bekannt!

BEAST IN BLACK, die Band um ex-BATTLE BEAST-Gitarrist Anton Kabanen, startet heute ihre Tour mit BEYOND THE BLACK und KOBRA AND THE LOTUS, auf der sie in insgesamt neun deutschen Städten Halt machen wird, in Köln. Dabei wird sie ihr Debütalbum »Berserker« ausgiebig vorstellen. Da die Truppe jedoch als Opening Act fungiert, sollte man frühzeitig vor Ort zu sein, um sie nicht zu verpassen! Des Weiteren sind BEAST IN BLACK kürzlich als Support für RHAPSODY auf deren 20th Anniversary Farewell Tour im Februar/März bestätigt worden. Auch einige Festivalshows konnten schon bekanntgegeben werden. Die Terminübersicht befindet sich unten.

Tickets & Infos: http://beastinblack.com/tour.php

Lost In Forever 2017

w/ BEYOND THE BLACK, KOBRA AND THE LOTUS

07.12. D Köln – Essigfabrik

08.12. D Aschaffenburg – Colos-Saal

09.12. D Karlsruhe – Substage

11.12. D München – Backstage Werk

12.12. D Leipzig – Hellraiser

14.12. D Hamburg – Markthalle

15.12. D Berlin – SO 36

16.12. D Bochum – Matrix

17.12. D Saarbrücken – Garage

—

10.02. FIN Helsinki – Nosturi

20th Anniversary Farewell Tour

w/ RHAPSODY, SCARLET AURA

17.02. I Bologna – Zona Roveri

18.02. I Treviso – New Age

19.02. I Rom – Orion

20.02. I Mailand – Alcatraz

21.02. D Freiburg – Crash

23.02. NL Eindhoven – Effenaar

24.02. B Antwerpen – Trix

26.02. UK London – Islington Academy

28.02. NL Leeuwarden – Neushoorn

01.03. D Bochum – Zeche

02.03. D Hamburg – Grünspan

04.03. S Stockholm – Fryshuset

06.03. PL Warschau – Proxima

08.03. H Budapest – Barbra Negra Club

09.03. CZ Zlín – Masters of Rock Café

10.03. SK Zvolen – Rates Sports Hall

11.03. D Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

13.03. D München – Backstage

14.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

15.03. CH Pratteln – Z7

16.03. F Paris – Trabendo

17.03. F Toulouse – Metronum

18.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. E Madrid – La Riviera

07.06. FIN Hyvinkää – Rockfest

08./09.06. FIN Tampere – South Park Festival

14. – 17.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

29.06. FIN Puolanka – Lankafest

30.06. – 01.07. FIN Helsinki – Tuska Open Air

20.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

21.07. FIN Lahti – Mukkulan Tapahtumapuisto (w/ NIGHTWISH)

26. – 28.07. FIN Kuopio – RockCock

27. – 28.07. FIN Oulu – Qstock

17.08. S Falun – Sabaton Open Air

Holt Euch Berserker jetzt: http://www.beastinblack.com/

Bestellt »Berserker« hier digital: http://nblast.de/BeastInBlackDigital

Berserker – Chartpositionen:

#7 Finnland

#13 Schweden (Hard Rock)

#21 UK (Rock)

#33 Schweiz

#39 UK (Indie)

#51 Deutschland

#169 Frankreich

Mehr zu Berserker:

‚Blind And Frozen‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2N4tXf3Ensw

‚Beast In Black‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pdlAZj5iDc8

‚Born Again‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TZcWVsDSqpE

Das Quintett BEAST IN BLACK, das sich in Helsinki zusammengefunden hat, wurde 2015 von Anton Kabanen gegründet, nachdem sich seine und BATTLE BEASTs Wege kurz zuvor getrennt hatten. Ende 2015 bestritt die Band ihren ersten Auftritt als Opener für NIGHTWISH.

Berserker wurde von Anton in seinem Sound Quest Studio produziert. Das Cover-Artwork steht für die erneute Zusammenarbeit von Anton und Roman Ismailov, dem ursprünglichen BATTLE BEAST-Illustrator und -Künstler.

Das Album führt den Stil von Antons vorherigen Kompositionen, der ersten drei BATTLE BEAST-Alben, nahtlos fort. Von 80er-Metalbands wie JUDAS PRIEST, MANOWAR, W.A.S.P., BLACK SABBATH und ACCEPT inspiriert, ist »Berserker« zweifelsfrei ein exzellentes Heavy Metal-Werk. „Es geht sofort nach vorne, es ist eingängig und kraftvoll und hier und da sind auch symphonische Elemente eingeflossen“, fügt Anton hinzu. Auch was die Lyrics angeht, geht Kabanen seinen eingeschlagenen Weg konsequent weiter: „Bei vielen Songs, wie z.B. dem Titeltrack ‚Beast In Black‘ oder ‚Zodd The Immortal‘, habe ich mich enorm vom japanischen Manga und Anime »Berserk« inspirieren lassen.“

—

BEAST IN BLACK sind:

Yannis Papadopoulos | Gesang

Mate Molnar | Bass

Sami Hänninen | Schlagzeug

Kasperi Heikkinen | Gitarre

Anton Kabanen | Gitarre, Gesang

Weitere Infos:

http://www.beastinblack.com/

https://www.facebook.com/beastinblackofficial/

http://twitter.com/bib_band

http://instagram.com/bib_band

https://www.youtube.com/beastinblack

http://www.nuclearblast.de/beastinblack

