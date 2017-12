Darkfall: Veröffentlichen „The Way Of Victory“ Lyricvideo!

Die österreichischen Death/Thrasher Darkfall​ haben ein brandneues Lyricvideo zum Track „The Way Of Victory“ veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album „At The End Of Times“ welches im September über Black Sunset / MDD veröffentlicht wurde.

Das Footage Material der Schlachten, wurde vom Verein „Neustadt-Support“ zur Verfügung gestellt, die das Burgfest Neustadt-Glewe ausrichten.

„At The End of Times“ ist direkt bei MDD und im gut sortierten Handel erhältlich.

Live:

16.12. Eindhoven Metal Meeting, Eindhoven, NED

19.01. Jaromer (CZ)

20.01. Police Nad Metuji, CZ

09.03. Banska Bystrica, SLO

10.03. Trencin, SLO

05.05. Feel The Noise, Trofaiach, AUT

12.05. Vienna Metal Meeting, AUT

14.-16. Juni AAARGH Festival, Uttenhofen

05.-07.07. Gothoom Open Air, SLO

Links:

The Way Of Victory: https://youtu.be/IAuGAGhEtIM

Order Album at MDD Shop: https://goo.gl/5JQrG5

Darkfall Facebook: https://www.facebook.com/DarkfallMetal/

Neustadt-Support: https://www.facebook.com/neustadtsupport

