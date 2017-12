Neben dem neuen Album Bad Blood Rising gibt es noch einen weiteren Grund zum Feiern: Vor genau 10 Jahren gründeten Archie und Johnny Cruz Santa Cruz.

In den folgenden Städten werden sie Live mit euch Gas geben:

Di, 19.12.17 – Hamburg, Indra Club 64

Mi, 20.12.17 – Köln, MTC

Do, 21.12.17 – Bochum, Rockpalast

Fr, 22.12.17 – Lichtenfels, Paunchy Cats

Das war bisher ein wilder Ritt: Mehrere Radiohits in Finnland u.a. ›We Are The Ones To Fall‹ und Wasted & Wounded, US-Tourneen mit Sebastian Bach und eine Platzierung in der Liste der 10 new artists you need to know des Rolling Stone Magazins sind nur der Anfang gewesen.

Santa Cruz sind dafür bekannt, den alten Mythos Sex, Drugs & Rock’n’Roll am Leben zu erhalten. Aber das neue Album sei mehr als nur stumpfes Feiern, sagt Archie Cruz. Bad Blood Rising ist der Start eines neuen Kapitels in der Band-Geschichte, wie sie in der Single Phoenix verdeutlichen: »We’re going down like River Phoenix, to rise up from the ashes once again.«

