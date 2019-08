The Rest Of Us Is Dead: neues Video „Every Day Is Like The Last“ veröffentlicht

Die Thüringer Metaller The Rest Of Us Is Dead haben kürzlich ein neues Video veröffentlicht. Every Day Is Like The Last stammt von der aktuellen EP Phoenix, welche am 24.05. 2019 via 7hard veröffentlicht wurde.

Seht das Video hier:

2014 wurde die Band in Schmölln/Thüringen von den Brüdern Chris (Gitarre) und Ilja (Drums) gegründet. Mit Mark am Bass fanden sie die ideale Ergänzung für ihr Projekt. Nur die Suche nach einem adäquaten Sänger um das Line-Up zu vervollständigen, sollte sich schwieriger gestalten. Ab April 2018 bekam die Band mit Martin Deathmaster einen Sänger ans Mikro, der mit seiner markanten und vielseitigen Stimme schnell zu begeistern vermag. Durch langjährige Erfahrung in anderen Bands und professionelle Arbeitsweise entwickelte sich die Band schnell weiter. Als Bandname entschied man sich für The Rest Of Us Is Dead – symbolisch für alle Bands, in denen man zuvor tätig war.

Line-Up

Martin Deathmaster – Gesang

Chris Wagner – Gitarre

Mark Dittel – Bass

Ilja Wagner – Drums

