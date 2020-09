Artist: Kenziner

Herkunft: Suomaniou, Finnland

Album: The Last Horizon (Re-Release)

Spiellänge: 55:06 Minuten

Genre: Progressive Power Metal, Neoclassical Metal

Release: 23.05.2014 / Re-Release 27.08.2020

Label: Pure Steel Records

Link: http://www.kenziner.net

Bandmitglieder:

Gesang – Markku Kuikka

Gitarre – Jarno Keskinen

Bass – JJ Hjelt

Keyboard – Jukka Karinen

Schlagzeug – Make Lievonen

Tracklist:

Run For Your Life Our Times Heroes Ride Devour The World End Of An Era Keep The Flame Alive I Am Eternal No Turning Back The Last Horizon Perfect Moment

Die finnische Progressive Power Metal Band Kenziner unterschrieb 2018 einen weltweiten Vertrag bei Pure Steel Records. Als erster eigener Output erfolgte im Juni dieses Jahres das neue (vierte) Album der Band mit dem Titel Phoenix. Bei Pure Steel Records erscheint nun auch der Backkatalog der Band. Bereits am 27.08.2020 hatte das Label das dritte Album der Band von 2014 herausgebracht. The Last Horizon hat mit dem Re-Release ein neues Cover-Artwork erhalten und wurde auch remastert. Erhältlich ist es auf CD und Vinyl.

Kenziner gründeten sich bereits 1994 und existierten zunächst bis zu einem Split bis 1999. 1998 und 1999 erschienen die beiden Alben Timescape und The Prophecies

2012 kam es zur Reunion der Band, wenn auch in einem geänderten Line-Up. Zwei Jahre später und 15 Jahre nach dem letzten Album wurde dann das hier vorliegende Album The Last Horizon veröffentlicht.

Nun also durch den Labeldeal mit Pure Steel Records bereits sechs Jahre später das Re-Release von The Last Horizon.

Meine Kollegin Heike L. hatte zum Album bereits bei Erscheinen 2014 ein ausführliches Review gemacht, welches ihr hier nochmals nachlesen könnt.

Auf The Last Horzion wird eine ordentliche Portion an Neoclassical Metal /Progressive Power Metal aufgefahren. Die klassischen Elemente, die natürlich vom Keyboard kommen, geben dem Progressive Power Metal der Band einen weiteren Schub. So werden Eingängigkeit und Melodie stilistisch auf den Punkt gebracht. Ein Album voller Harmonien, welches aber nicht vor Bombast strotzt.

Neben der ausgesprochen guten Gitarrenarbeit kann insbesondere Markku Kuikka mit seiner kraftvollen und mitreißenden Stimme glänzen! Remastert jetzt natürlich noch einen Deut mehr.