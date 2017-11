Beast In Black: supporten Beyond The Black im Dezember 2017

Beast In Black: supporten Beyond The Black im Dezember 2017

Die internationale Heavy Metal-Truppe Beast In Black hat ihr Debütalbum Berserker erst vor wenigen Tagen via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Heute kann die von ex-Battle Beast-Gitarrist Anton Kabanen gegründete Band ankündigen, dass sie Beyond The Black nächsten Monat auf deren Tour begleiten wird, um ihre neuen Tracks live auf den deutschen Bühnen darzubieten. Als weiterer Support Act wurden bereits Kobra And The Lotus bestätigt. Sichert Euch jetzt Tickets, alle Termine findet Ihr unten!

Anton kommentiert:

Nach den Vorkommnissen auf unserer Europatour mit W.A.S.P. sind wir unseren Fans gefühlt noch etwas mehr schuldig, weshalb die Möglichkeit, mit Beyond The Black und Kobra And The Lotus auf Tour zu gehen, zu keinem besseren Zeitpunkt hätte kommen können! Wir sind hungriger als je zuvor und gewillt, jede Nacht unser Bestmögliches zu geben! Wir sehen uns!

Beast In Black live:

Lost In Forever 2017

w/ Beyond The Black, Kobra And The Lotus

07.12. D Köln – Essigfabrik

08.12. D Aschaffenburg – Colos-Saal

09.12. D Karlsruhe – Substage

11.12. D München – Backstage Werk

12.12. D Leipzig – Hellraiser

14.12. D Hamburg – Markthalle

15.12. D Berlin – SO36

16.12. D Bochum – Matrix

17.12. D Saarbrücken – Garage

Tickets & Infos: http://beastinblack.com/tour.php

Kommentare

Kommentare