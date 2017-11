Jen Majura hat wieder zugeschlagen, um ihren Fans die Münder kurz vor Erscheinen ihres zweiten Soloalbums InZENity (24. November 2017) wässrig zu machen. Diese können jetzt einmal mehr einen Blick auf Jens energiegeladenes Gitarrenspiel und ihre berauschenden Qualitäten als Songwriterin werfen – in diesem bei ENGL aufgezeichneten Playthrough-Video:

InZENity zollt Jens vielfältigen Einflüssen Tribut und erinnert beim ersten Hören mit seinem durchgeknallten Intro an Mathias IA Eklundhs unverwechselbaren Freak-Guitar-Stil, um dann in einer Riffkaskade allerfeinster Güte zu enden. Dieser Track ist definitiv einer der großen „WTF-Momente“ des Albums, an dem auch schon einige von Jens Musikerfreunden große Freude hatten, wie das kürzlich veröffentlichte Reaction-Video zeigt.

