Die Anthologie A Decade Of The Eagle präsentiert 34 herausragende Songs der ersten neun Alben der Metal-Legende Saxon. Die Band Saxon gehörte in den frühen 1980ern neben Iron Maiden und Def Leppard zu den führenden Formationen der New Wave Of British Heavy Metal, die die Hardrock-Szene weltweit belebte. Die erstaunliche Karriere um Frontmann und Sänger Biff Byford umfasste allein in dieser Zeit fünf Top-40-Alben und vier Top-20-Singles.

Das sind die Alben aus einer Zeit in den Achtzigern, die eine Generation von Rockfans auf der ganzen Welt bewegt haben, als der britische Rock wieder einmal ganz vorne war. Großartige Zeiten – nie zu vergessen und bis heute nachhallend.“ (Biff Byford)

Das neue 2CD Deluxe-Set und die 4LP-Edition (180g Vinyl) erscheinen im hochwertigen „Gatefold Sleeve“ – mit geprägter Goldmünze als Covermotiv. Das Booklet enthält von Bill Byford verfasste Liner Notes und seltene Fotos aus jener Ära.

Die Band Saxon hatte von ihrer Entwicklung als Pioniere der „New Wave Of British Heavy Metal“ bis hin zu einer der erfolgreichsten Rock-Acts Großbritanniens schon immer Trends vorgegeben. Saxon etablierten sich mit diesen Werken aus den 1980ern und legten das Fundament für ihre entscheidende Rolle im Heavy Metal-Genre.

Tracklist:

01. Stallions Of The Highway

02. Big Teaser

03. Balls To The Wall

04. Militia Guard

05. Wheels Of Steel

06. 747 (Strangers In The Night)

07. Suzie Hold On

08. Motorcycle Man (live)

09. Strong Arm Of The Law

10. Heavy Metal Thunder

11. 20,000ft (live)

12. Dallas 1PM

13. And The Bands Played On

14. Never Surrender

15. Denim And Leather

16. Fire In the Sky (live)

17. Princess Of The Night

18. Power & The Glory

19. This Town Rocks

20. The Eagle Has Landed

21. Midas Touch

22. Sailing To America

23. Crusader

24. Devil Rides Out

25. Back On The Streets

26. Rockin‘ Again

27. Rock N‘ Roll Gypsy

28. Broken Heroes

29. Waiting For The Night

30. Rock The Nations

31. Northern Lady

32. Battle Cry

33. Ride Like The Wind

34. Red Alert

Kommentare

Kommentare