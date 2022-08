Blind Channel – Lifestyles Of The Sick & Dangerous

Artist: Blind Channel

Album: Lifestyles Of The Sick & Dangerous

Spiellänge: 35:18 Minuten

Genre: Post-Hardcore, Nu Metal, Pop Rock

Release: 08.07.2022

Label: Century Media

Links: www.blindchannelofficial.com, Facebook, TikTok

Bandmitglieder:

Gesang – Joel Hokka

Gesang – Niko Hokka

Gitarre – Joonas Porko

Bass – Olli Matela

Schlagzeug – Tommi Lalli

Samples, Schlagzeug, DJ – Aleksi Kaunisvesi

Tracklist:

1. Opinions

2. Dark Side

3. Don’t Fix Me

4. Bad Idea

5. Alive Or Only Burning

6. Balboa

7. National Heroes

8. We Are No Saints

9. Autopsy

10. Glory For The Greedy

11. Thank You For The Pain

„Die fünf Jungs sind schon richtige Metalcore-Popstars in Finnland„. So kündigt mir eine Mitarbeiterin von Out of Line Anfang 2020 die Band Blind Channel an. Damals hat die Truppe hierzulande noch Mühe, als Headliner die Bude voll zu bekommen. Daheim also schon „Lifestyles Of The Rich & Famous“ (Grüße an Good Charlotte), bis zu den „Lifestyles Of The Sick & Dangerous“ dauert es noch.

Als Support für Bands wie Amaranthe, Hollywood Undead und zuletzt Electric Callboy gewinnen Blind Channel mit ihrem „Violent Pop“ rasch neue Fans. Violent Pop, so nennen die Finnen den Stil ihrer Musik und seit dem „Evil Disco“ von Static-X war vielleicht keine Eigenbeschreibung trefflicher. Folglich hört auch das dritte, im März 2000 veröffentlichte Album von Blind Channel auf den Namen Violent Pop.

Dann im Jahr 2021 ein immenser Popularitätsschub: Blind Channel repräsentieren Finnland beim Eurovision Song Contest mit dem Lied Dark Side, das sich nun auch auf dem vierten Album Lifestyles Of The Sick & Dangerous befindet. Mittlerweile haben Blind Channel zu Century Media gewechselt und wir fragen uns: Hat sich die Band ihre ansteckende Frische erhalten?

Auf jeden Fall! Die Musik der Finnen folgt jenem Sound, den etwa auch Bring Me The Horizon auf ihrem Album amo vereinzelt einschlugen. Radiotaugliche Melodien getragen von Synths und Gitarren, zugänglicher, mitunter zuckriger Gesang, der von vereinzelten Wutausbrüchen (We Are No Saints) niedergeschrien wird. Dazwischen gerappte Passagen, wie man sie aus dem Contemporary R&B kennt.

Lifestyles Of The Sick & Dangerous läuft gut rein, Tracks wie Don’t Fix Me, Balboa und Bad Idea sind echte Ohrwürmer. Klanglich hat sich die Band allerdings nur bedingt weiterentwickelt – muss sie auch nicht. Wer seinen eigenen Stil benennt, steht dazu. Stattdessen setzen Blind Channel den Feinschliff an und präsentieren mit dem neuen Album ein musikalisch eingängiges Album zwischen Pop Punk und Nu Metal. Die Lyrics lassen mitunter tief blicken und werfen nicht das beste Licht auf die Lifestyles der Musikindustrie (Thank You For The Pain, Glory For The Greedy).

