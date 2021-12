Blind Channel: kündigen Sick & Dangerous Tour 2022 an

Die finnische Violent Pop-Crew Blind Channel hat soeben ihre Sick & Dangerous Tour 2022 angekündigt, die sie im nächsten Jahr in ganz Europa anführen werden. Nach der kürzlichen Ankündigung, Anfang 2022 die Bühne mit Eskimo Callboy zu teilen, macht die Band nun den nächsten Schritt und veranstaltet ihre eigene Headline-Tour durch Europa.

Blind Channel kommentiert:

„Es ist unglaublich, dass wir mit den Vorbereitungen für eine große Headline-Tour in Europa beginnen können. Wir sind auch super aufgeregt, unsere ersten Shows überhaupt in Russland zu spielen und in der Lage zu sein, Songs von unserem vierten Album zu spielen. 2022 wird großartig werden.“

Tourdaten 2022

31.08.2022 Hamburg, Knust (DE)

01.09.2022 Berlin, SO36 (DE)

03.09.2022 Dresden, Straße E (DE)

04.09.2022 Nürnberg, Hirsch (DE)

05.09.2022 München, Backstage Halle (DE)

06.09.2022 Stuttgart, Wizemann Club (DE)

07.09.2022 Saarbrücken, Garage (DE)

08.09.2022 Frankfurt, Zoom (DE)

09.09.2022 Bochum, Zeche (DE)

11.09.2022 Köln, Kantine (DE)

12.09.2022 Bristol, Thekla (UK)

13.09.2022 Glasgow, Cathouse (UK)

14.09.2022 Manchester, Rebellion (UK)

15.09.2022 London, O2 Academy Islington (UK)

16.09.2022 Nottingham, Rescue Rooms (UK)

17.09.2022 Birmingham, O2 Academy 3 (UK)

19.09.2022 Antwerpen, Kavka (BE)

20.09.2022 Tilburg, 013 (NL)

21.09.2022 Paris, Backstage @ The Mill (FR)

23.09.2022 Madrid, Sala Caracol (ES)

24.09.2022 Barcelona, Sala Boveda (ES)

26.09.2022 Zürich, Plaza (CH)

27.09.2022 Mailand, Legend Club (IT)

28.09.2022 Wien, Chelsea (AT)

29.09.2022 Prag, Rock Café (CZ)

30.09.2022 Krakau, Klub Zascianek (PL)

01.10.2022 Warschau, Hydrozagadka (PL)

07.10.2022 St. Petersburg, Aurora (RU)

08.10.2022 Moskau, 1930 Club (RU)

