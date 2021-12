Jethro Tull: veröffentlichen Video zu „Sad City Sisters“ von Album „The Zealot Gene“

Die britischen Progressive-Rock-Legenden Jethro Tull haben kürzlich Details zum ersten Studioalbum der Gruppe mit neuem Material seit über 18 Jahren bekannt gegeben! Ursprünglich im März dieses Jahres in die Schlagzeilen geraten, wird das neueste Werk der Band mit dem Titel The Zealot Gene am 28. Januar 2022 bei Inside Out Music erscheinen. Am 8. Dezember freuten sie sich, das Video zur zweiten Single des Albums Sad City Sisters zu enthüllen. Regie führte der iranische Filmemacher Sam Chegini, der bereits den Clip zum beliebten Klassiker Aqualung gedreht hat.

Ian Anderson kommentiert den Track wie folgt: „Sad City Sisters weckt Erinnerungen an einen Samstagabend in Cardiff, Wales, als ich vor einigen Jahren auf dem Heimweg von unserem Konzert in der St David’s Hall war. Es hätte genauso gut jede andere Stadt im Vereinigten Königreich sein können, nehme ich an, oder sogar die meisten Städte der westlichen Welt. Was treibt höllisch begabte und verletzliche junge Menschen dazu, so leicht in diesen tragischen Verlust der Würde zu schlittern und um Mitternacht betrunken auf einer nassen und windigen Straße zu enden?“

Hier gibt es den ersten Teil mehrerer neuer Interviews mit Ian Anderson über die Entstehung des Albums: https://youtu.be/ZCN4o4PSYaI

The Zealot Gene – Tracklist:

1. Mrs. Tibbets (5:54)

2. Jacob’s Tales (2:13)

3. Mine Is The Mountain (5:40)

4. The Zealot Gene (3:54)

5. Shoshana Sleeping (3:41)

6. Sad City Sisters (3:40)

7. Barren Beth, Wild Desert John (3:37)

8. The Betrayal Of Joshua Kynde (4:06)

9. Where Did Saturday Go? (3:53)

10. Three Loves, Three (3:30)

11. In Brief Visitation (3:00)

12. The Fisherman Of Ephesus (3:41)

Mit mehr als 30 Alben und über 50 Millionen verkauften Exemplaren sind Jethro Tull eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten und haben einen Katalog mit Klassikern, die auch heute noch aktuell sind. Unter der Leitung von Ian Anderson tourt die Band nach wie vor durch die ganze Welt und unterhält ein Publikum jeden Alters.

