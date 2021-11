Jethro Tull: kündigen neues Studioalbum „The Zealot Gene“ für Januar 2022 an

Die britischen Progressive-Rock-Legenden Jethro Tull haben Details für das erste Studioalbum der Gruppe mit neuem Material seit über 18 Jahren bekannt gegeben! Ursprünglich im März dieses Jahres in die Schlagzeilen geraten, wird das neueste Werk der Band mit dem Titel The Zealot Gene am 28. Januar 2022 bei Inside Out Music erscheinen. Um den Tull-Fans einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album zu geben, hat die Gruppe die Single Shoshana Sleeping veröffentlicht, begleitet von atemberaubenden Bildern, die von Thomas Hicks geschaffen wurden. Seht es euch jetzt hier an:

The Zealot Gene, ein Album, das bereits 2017 Gestalt annahm, versucht in vielerlei Hinsicht, sich in einer Zeit, in der das Tournee- und Recording-Geschäft mit mehr Unsicherheiten konfrontiert ist als je zuvor, über Konventionen hinwegzusetzen. Tull-Bandleader Ian Anderson hat keine Vorbehalte gegen die Rolle, die der Mythos und die Themen der biblischen Erzählung für den lyrischen Inhalt des neuen Albums spielen, wie er sagt:

„Obwohl ich eine gewisse Vorliebe für den Pomp und die märchenhaften Geschichten des Heiligen Buches habe, habe ich dennoch das Bedürfnis, den Text zu hinterfragen und manchmal unheilige Parallelen zu ziehen. Das Gute, das Schlechte und das geradezu Hässliche tauchen immer wieder auf, werden aber von Elementen der Liebe, des Respekts und der Zärtlichkeit unterbrochen.“

Rückblickend auf die weltbewegende Unterbrechung durch die Corona-Pandemie, die letztlich die Tourpläne der Band und die Hoffnung auf eine Veröffentlichung von The Zealot Gene im Jahr 2020 beendete, sagt Anderson: „Es kam so plötzlich. Inmitten der Sorgen und Warnungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft und einiger aufgeklärter Politiker zogen wir uns alle ungläubig in unsere Häuser zurück, um den Sturm abzuwarten.“

The Zealot Gene wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Special Edition Digipack CD

– Gatefold 2LP+CD+LP-Booklet

– Limitierte 2CD+Blu-ray Artbook

– Limitiertes Deluxe 3LP+2CD+Blu-ray Artbook

Beide Artbook-Editionen enthalten eine zweite CD mit Demos und ersten Ideen, sowie erweiterte Linernotes und ein Interview mit Ian Anderson, das von Tim Bowness (No-Man) geführt wurde.

Das Deluxe 3LP+2CD+Blu-ray Artbook erscheint auf weißem Vinyl und enthält eine dritte LP mit den Rohdemos. Außerdem enthält es eine Slipmat und einen nummerierten Kunstdruck. Jetzt HIER vorbestellen.

Mit mehr als 30 Alben und über 50 Millionen verkauften Exemplaren sind Jethro Tull eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten und haben einen Katalog mit Klassikern, die auch heute noch aktuell sind. Unter der Leitung von Ian Anderson tourt die Band nach wie vor durch die ganze Welt und unterhält ein Publikum jeden Alters.

Die Band besteht derzeit aus:

Ian Anderson – Flöte, akustische Gitarre, Mundharmonika, Gesang

Joe Parrish-James – Gitarre

Florian Opahle – Gitarre (nur Album)

Scott Hammond – Schlagzeug

John O’Hara – Klavier, Keyboard und Akkordeon

David Goodier – Bassgitarre