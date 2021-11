Unanimated: veröffentlichen neue Single „As The Night Takes Us“

Die schwedischen Metal-Legenden Unanimated haben eine weitere Single aus ihrem kommenden Album Victory In Blood veröffentlicht. Der neue Track As The Night Takes Us stammt aus dem ersten Studioalbum der Band seit mehr als einem Jahrzehnt, das am 3. Dezember 2021 über Century Media erscheinen wird.

As The Night Takes Us ist ab sofort auf digitalen und Streaming-Plattformen erhältlich, ein Lyric-Video zur Single gibt es hier:

Das wirklich unglaubliche Artwork und Layout stammt von keinem geringeren als Daniele Valeriani (Mayhem, Triptykon, Behemoth, Dissection, um nur einige zu nennen).

Die Vinyl-Version kommt in einer Ltd. Gatefold 180g. 2LP, mit einer Radierung auf Seite D, einem Kunstdruck und einem 12-seitigen LP-Booklet. Diese exklusive Vinyl-Edition enthält auch eine Coverversion der brasilianischen Metal-Legenden Sarcófargo, die nur in diesem Format erhältlich sein wird. Die CD-Version kommt als 6-Panel Pocket Pac (umweltfreundliches Gehäuse) mit einem 12-seitigen CD-Booklet. Ebenfalls erhältlich als digitales Album.

Unanimated sind:

Richard Cabeza – Bass

Jojje Bohlin – Gitarre

Jonas Derouche – Gitarre

Anders Schultz – Schlagzeug

Mikael Broberg – Gesang