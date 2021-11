De Mortem Et Diabolum vom 09. bis 11.12.2021 in Berlin (Vorbericht)

Event: De Mortem Et Diabolum

Bands: Sarchgoat, Schammasch, Mispyrming, Asagram, Seth, Whoredom Rife, Steams Of Blood, Yoth Iria, Regarde Les Hommes Tomber, Gaerea, Medico Peste, Morast, Membaris, Theotoxin, Narbeleth, Chaos Invocation, Praise The Plague, Sköhsla, Avowal, Burial, Horns Of Domination

Ort: ORWO Haus Berlin

Datum: 09.-11.12.2021

Kosten: 3-Tages-Ticket 94 €, Freitag/Samstag jeweils 55 €, Donnerstag 32 €

Zuschauer: 2G gemäß (derzeit) gültiger Verordnung

Genre: Black Metal, Death Metal, Doom Metal

Veranstalter: De Mortem Et Diabolum GbR

Link: http://www.demortemetdiabolum.de/de/

Nach einem Jahr Pause legt sich Anfang Dezember endlich wieder Dunkelheit über die Berliner Straßen! Das De Mortem Et Diabolum Festival, letztes Jahr leider wegen bekannten Gründen ausgefallen, kann 2021 wieder unter 2G-Bestimmungen stattfinden. Dieses Jahr gönnen uns die Veranstalter sogar einen zusätzlichen Warm-Up-Abend am Donnerstag. Zudem ist das Festival auch wieder zurück nach Berlin gekehrt, fand es doch 2019 aus organisatorischen Gründen in Paulinenaue in Brandenburg statt.