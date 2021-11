Nachruf zum Tode von Dominik „Pumpa“ König

Anfang der Woche erreichte uns die traurige Nachricht, dass Dominik „Pumpa“ König, Bassist der deutschen Brutal Death/Death Core Band Stillbirth, verstorben ist! Wie sein gesamtes Umfeld sind auch wir zutiefst erschüttert und geschockt und sind erst jetzt in der Lage, darauf zu reagieren.

Unser Redakteur Juergen S. hatte die Ehre, ihn vor, während und nach den Konzerten mit seiner Band Stillbirth kennenzulernen. Beim DeathFeast -The Most Brutal Festival In Europe – hatte er viele Male als unser Redakteur das Vergnügen vor Ort Dominik „Pumpa“ König als Mitorganisator, Musiker und Moderator zu erleben, ihn persönlich zu treffen und sich mit ihm zu unterhalten.

Jederzeit zeigte Dominik „Pumpa“ König für die Musiker, Fans und Gäste ein offenes Ohr und nahm sich Zeit, mit allen ein Gespräch zu führen. Seine nette und offene Art wurde von uns allen sehr geschätzt.

Die Reaktionen auf seinen Tod zeigen, wie beliebt Dominik „Pumpa“ König in der (Extreme) Metal Szene war und wie nahe er uns allen stand.

Am 19.11.2021 soll die neue EP Strain Of Gods seiner Band Stillbirth erscheinen. Ein Review dazu war/ist geplant. Zum Zeitpunkt, als Dominik unseren Redakteur um ein Review bat, konnten wir nicht erahnen, dass dies Postmortem sein wird. Es fällt uns verdammt schwer dazu etwas zu machen!

Dominik „Pumpa“ König nicht mehr live auf der Bühne mit seinen selbst ernannten Surfgrindern von Stillbirth und auch nicht mehr beim DeathFeast begegnen zu können, erfüllt uns alle mit tiefer Trauer. Wir werden ihn alle vermissen!

Unser aufrichtiges Beileid gilt seinen Eltern, seiner Familie, seiner Freundin Katrin und seinen Bandmates von Stillbirth.

Hier der Nachruf seiner Band Stillbirth:

“Today, unfortunately, we have very sad news to announce.

Our longtime band member and friend Dominik „Pumpa“ König has unfortunately passed away. We are all deeply saddened that he lost the fight against his inner demons. We are so sorry and we can’t imagine what kind of hell he really went through. Our deepest condolences go out to his parents, family and his girlfriend Katrin. We are here for you and we will support you with all our strength.

At Stillbirth we are not only musicians who meet for the music, but we are one big family who shares the problems and successes with each other. We have supported Pumpa in his struggle for a long time and have helped him whenever possible. But maybe that was just not enough.

Pumpa joined the band in 2005 and since then has been a solid link in Stillbirth alongside Lukas. He helped us with all our sound concerns and technical problems, recorded and edited our music brilliantly, and was also a beast on stage on his bass. We can’t describe how hard this loss hits us. Not only as a band member, but also as a human being.

Send your love to Pumpa and the relatives and please take care of your friends and acquaintances. Sometimes it helps if you are not alone.“

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.