Jethro Tull am 09.10.2019 im Musical Theater in Basel (Vorbericht)

Event: 50th Anniversary Tour 2019

Band: Jethro Tull

Ort: Musical Theater, Feldbergstr.151, 4058 Basel, Schweiz

Datum: 09.10.2019

Kosten:

Katerorie I 121,90 CHF VVK

Kategorie II 111,90 CHF VVK

Kategorie III 101,90 CHF VVK

Kategorie IV 91,90 CHF VVK

Tickets unter: https://www.ticketcorner.ch/jethro-tull-tickets-basel.html?affiliate=TCS&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&key=2417180$11698611

Genre: Rock, Progressive Rock, Blues Rock, Folk Rock, Hard Rock, Classic Rock

Veranstalter: abc Produktion AG https://www.abc-production.ch Musical Theater Basel https://www.musical.ch/de/musicaltheaterbasel

Link: https://www.facebook.com/events/musical-theater-basel/jethro-tull-basel-official/2366626813580563/

Im Oktober dieses Jahres kommt mit Jethro Tull eine weitere, große Legende des britischen Progressive Rocks nach Basel in den Nordwesten der Schweiz. Die Band wurde bereits 1967 von Ian Anderson, Mick Abrahams, Glenn Cornick und Clive Bunker in Blackpool / England gegründet. Die Band ist bis heute die einzige international erfolgreiche Combo der Rockgeschichte, in deren Musik die Querflöte eine tragende Rolle einnimmt. Einziges verbliebenes Gründungsmitglied und auch einziges ständiges Bandmitglied ist Bandleader, Komponist, Multiinstrumentalist (Querflöte, Saxophon, Tin Whistle, Mundharmonika, Akustikgitarre, Mandoline u.a.) und Sänger Ian Anderson, das Aushängeschild der britischen Band. Jeder kennt die Pose des einbeinigen, Querflöte spielenden Kranichs des Ian Anderson. Der musikalische Stil der Band wird dem Progressive- und Hard Rock und partiell dem Blues- und Folk Rock zugerechnet. Zudem verarbeiteten Jethro Tull (benannt nach Henry Jethro William Tull, dem Begründer der modernen Landwirtschaft aus dem 18. Jahrhundert) gelegentlich Einflüsse aus Jazz, Weltmusik und elektronischer Musik. Nach einigen Startschwierigkeiten erspielte man sich mit dem ungewöhnlichen Rocksound und einer extravaganten Performance schnell eine große Fangemeinde. Mit ihrem legendären Auftritt beim Sunbury Jazzfestival im Sommer 1968 gelang ihnen dann der Durchbruch, und die Begeisterung für die Briten ist bis heute ungebrochen. Der größte Erfolg kam dann 1971 mit dem vierten Album Aqualung, das neben dem Titelsong noch weitere Klassiker enthält, u.a. auch Locomotive Breath, den wohl bekanntesten Song der Band. Mit insgesamt über 60 Millionen verkauften Tonträgern weltweit gehört man zu den erfolgreichsten Bands dieser Ära.

Bereits seit 2018 touren Jethro Tull anlässlich ihres 50. Jubiläums durch Europa und Nordamerika und machten auch in Zürich Halt. Nach dem Erfolg im letzten Jahr kommen die Briten nun zurück in die Schweiz und gastieren auf ihrer 50th Anniversary Tour am 9. Oktober 2019 im Musical Theater in Basel. Das heutige Band-Line-Up besteht aus Sänger- und Multiinstrumentalist Ian Anderson, Bassist Dave Goodier, Keyboarder John O`Hara, Drummer Scott Hammond, Gitarrist Florian Opahle und Sänger Ryan O`Donnell. Auf der aktuellen Setlist jagt ein musikalischer Höhepunkt den nächsten und so können sich die Konzertbesucher auf eine abwechslungsreiche Songauswahl freuen, mit der die Musiker ihr Publikum fesseln werden. Die berühmte Bach-Adaption Bourrèe wird ebenso gespielt wie das Kabinettstück Nothing Is Easy, diverse Auszüge aus dem Thick As A Brick Album bis hin zu den Klassikern wie Locomotive Breath und Aqualung, oder dem frühen Song Living In The Past. Man darf sich also auf einen stimmungsvollen Konzertabend freuen.

Für das Konzert sind maximal zehn Tickets-Bestellungen pro Person / Kreditkarte möglich, Mehrfachbestellungen werden ohne Rücksprache gelöscht.

Doors open: 19:00 Uhr

Showtime: 20:00 Uhr

Tickets sind erhältlich unter: https://www.ticketcorner.ch/jethro-tull-tickets-basel.html?affiliate=TCS&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&key=2417180$11698611

Rollifahrer wenden sich an: Tel. 044 802 11 11

