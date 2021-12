Aversions Crown: kündigen verschobene Europatournee mit Shadow Of Intent an

Die australische Metal-Band Aversions Crown hat heute die neuen Termine für ihre verschobene Europatournee mit den US-Deathcore-Meistern Shadow Of Intent bekannt gegeben. Komplettiert wird das Programm durch Angelmaker und The Last Ten Seconds Of Life. Ursprünglich war die Tour für Anfang 2022 geplant, musste aber aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation auf 2023 verschoben werden. Seht euch die neuen Tourdaten an:

Shadow Of Intent · Elegy European Tour 2023

Special Guests: Aversions Crown, Angelmaker, The Last Ten Seconds Of Life

06.01. DE Wiesbaden @ Schlachthof Tickets

07.01. DE Köln @ Gebäude 9 Tickets

08.01. NL Tilburg @ Poppodium 013 Tickets

09.01. BE Antwerp @ Kavka Tickets

10.01. UK Bristol @ The Fleece Tickets

11.01. UK Birmingham @ Mama Roux’s Tickets

12.01. UK Manchester @ Rebellion Tickets

13.01. UK Glasgow @ Cathouse Tickets

14.01. UK London @ The Underworld Tickets

15.01. UK Southampton @ The Joiners Tickets

17.01. FR Paris @ Gibus Tickets

18.01. FR Lyon @ Rock N Eat Tickets

19.01. IT Milan @ Legend Club Tickets

20.01. CH Aarau @ KiFF Tickets

21.01. DE München @ Backstage Tickets

22.01. AT Wien@ Flex Café Tickets

24.01. CZ Prag @ Futurum Tickets

25.01. PL Wroclaw @ Akademia Club Tickets

26.01. DE Leipzig @ Naumanns Tickets

27.01. DE Hamburg @ Bahnhof Pauli Tickets

29.01. DK Kopenhagen @ Hotel Cecil Tickets

30.01. DE Berlin @ Hole44 Tickets

31.01. DE Nürnberg @ Z-Bau Tickets

01.02. DE Karlsruhe @ Die Stadtmitte Tickets

Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit (außer für die Show in Aarau am 20. Januar)

Aversions Crowns neuestes Album Hell Will Come For Us All wurde von der Band selbst produziert, während Matt Shorter in den Heliport Studios das Engineering übernahm. Das Album wurde von Will Putney bei Graphic Nature Audio gemischt und gemastert, während Steve Seid den Mix und die Gesangsproduktion beisteuerte. Eliran Kantor wurde für die Ausarbeitung der Geschichte gewonnen, die sich durch das gesamte Album zieht.

Aversions Crown – Line-Up:

Chris Cougan | Gitarre

Jayden Mason | Schlagzeug

Mick Jeffery | Gitarre

Tyler Miller | Gesang

Aversions Crown online:

