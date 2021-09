Bloodred Hourglass: erzählen in dem neue Musikvideo zu „Kings & Queens“ einen mysteriösen Thriller

Die finnischen Modern-Melodeath-Anwärter Bloodred Hourglass haben ihre neue Single Kings & Queens mit einem Video veröffentlicht, das in eine Agatha-Christie-ähnliche klassische Detektivgeschichte eintaucht als Soundtrack für das brisante Geschehen. Der Song ist die vierte Single aus ihrem mit Spannung erwarteten fünften Album Your Highness, welches am 22. Oktober über Out Of Line Music erscheint. Die vierte Single könnt ihr hier streamen:

„Wir wollten einen story-ähnlicheren Ansatz für diesen Song und unser Freund von den Entertainment Company Tuoni Studios hat sich bereit erklärt, sein Murder Mystery-Konzept mit einem Musikvideo-Format zum Leben zu erwecken. Da wir bereits einen passenden Track für das Thema hatten, passte alles gut zusammen. Der Song selbst ist ein etwas düsterer, aber dennoch grooviger Banger mit einem großen Refrain, bei dem klassische Melodeath-Elemente auf eine eher Industrial-lastige Atmosphäre treffen“, kommentiert der Songwriter und Gitarrist Eero Silvonen.

Your Highness wird am 22. Oktober 2021 weltweit über Out Of Line Music veröffentlicht. Das Album ist als CD und LP sowie als limitiertes Deluxe-Edition-Boxset hier vorbestellbar: https://bloodredhourglass.lnk.to/YourHighness

Mit diesem neuen Album etablieren sich Bloodred Hourglass definitiv als einer der Anführer der neuen Melodic-Death-Metal-Szene. Mit traditionellen Einflüssen und einem Touch Moderne, prädestiniert sich die Band geradewegs, die lodernde Fackel von In Flames, Children Of Bodom und den anderen Szene-Paten weiterzutragen. Wie das Vorgängeralbum Godsend ist auch Your Highness das Ergebnis aus einer finnisch-schwedischen Produktion. Das Album wurde von Juho Räihä (SoundSpiral Audio) aufgenommen und von Henrik Udd (Henrik Udd Recording Studios) gemischt und gemastert.

Your Highness Tracklist:

01. Leaves

02. Drag Me The Rain

03. Nightmares Are Dreams Too

04. Leave Out All The Rest

05. Veritas

06. Tell Me About Yesterday Tomorrow

07. Change Of Heart

08. Gone For Now

09. Kings & Queens

10. My Prime Of Kneel

11. Until We Meet Again

01. Rogues (Bonus)

02. Remembrance (Bonus)

03. Calm In My Storm (Bonus)

Bloodred Hourglass Line-Up:

Jarkko Koukonen – Vocals

Jarkko Hyvönen – Drums

Jose Moilanen – Bass

Lauri Silvonen – Guitar

Joni Lahdenkauppi – Guitar

Eero Silvonen – Guitar

Bloodred Hourglass online:

www.brhg.net

www.facebook.com/bloodredhourglass