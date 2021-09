Still Awake: veröffentlichen neue Single und Video ‚Remembrances‘

Melodie und Härte aus München

Die Münchener female-fronted Melodic Metal Band Still Awake veröffentlicht heute ihre neue Single Remembrances. Aufgenommen wurde sie in den Top-Floor Studios in Göteborg unter der Leitung von Produzent Jakob Hermann, der Bands wie Anthrax, In Flames, Machine Head, Dark Tranquillity, Amaranthe, Avatar und viele mehr zu seinen Referenzen zählt. Das Mastering übernahm der Grammy-nominierte Jacob Hansen, der seinerseits bereits für Volbeat, Delain, Powerwolf und anderen Szene-Instanzen an den Fadern schob. Remembrances ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Begleitet wird die Single-Veröffentlichung von einem animierten Lyric-Musikvideo auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band. Remembrances ist der erste neue Song der Gruppe seit ihrem Süddeutschlandfinale-Sieg des Emergenza Bandcontest und der Veröffentlichung ihres Demos 2019 im Zuge ihrer gemeinsamen Tour mit Nu-Metal-Größe Otep.

Beißende Gitarren-Salven, unprätentiöser Frauen Gesang und ein Arrangement, das ballert

Remembrances ist eine erfrischende Mischung, die viele Stilelemente klassischer Metal-Kunst im Gewand einer Band des 21. Jahrhunderts verschmelzen lässt. Still Awake erzeugen einen Sound, der etablierte Tugenden der Szene hochhält, ohne schlicht Klassiker reproduzieren zu wollen. Durch ihre moderne Soundkulisse mit geschmackvoll verzerrtem Bass und exzellent produziertem akustischem Schlagzeug verortet sich dieser Song klar in der Gegenwart, während epische Gitarrenläufe und Soli eine gewisse 80er-Note durchklingen lassen und Frontfrau Timea den Track gekonnt mit einem Tonumfang und einer Dynamik trägt, die nicht zuletzt an Noora von Battle Beast erinnern.

www.stillawake.de

www.facebook.com/still.awake.rock