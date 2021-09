Anomalie: kündigen neues Album „Tranceformation“ an und starten Vorverkauf

Einen Schritt tiefer in unbekannte Gewässer, weiter in die Nacht hinein in den peitschenden Wind – irgendwo zwischen dem Funkenflug einer Feuersbrunst und den wehenden Ästen im Abendwind siedeln die Klänge von Österreichs Black Metal Schamanen Anomalie.

Mit ihrem vierten Studioalbum ziehen Multi-Instrumentalist, Vokalist und Songwriter Marrok (Live-Gitarrist Harakiri For The Sky) sowie Schlagzeuger Lukas Schlintl noch weiter ins Unbekannte und kündigen die Veröffentlichung von Tranceformation über ihr langjähriges Label AOP Records an.

Der Titel ist hier durchaus wörtlich zu verstehen: Während die frühen Wurzeln der Truppe auf dem 2014er Debüt Between The Light noch im Post Black Metal lagen, wuchsen Anomalie bereits mit dem kurz darauf folgenden Refugium über die Genregrenzen hinaus und entdeckten auf dem gefeierten Visions ihre komplett eigene Nische zwischen spirituellem Extreme Metal und genuinen Folkklängen im Stil von Heilung oder Wardruna. Diesen Pfad wandelt die Band nun weiter hinab und wendet auf Tranceformation dem klassischen Metal und scharfen Growls immer mehr den Rücken zu, um stattdessen durch hypnotische Klanglandschaften mit schamanischer Tonkunst zu führen.

Doch hört selbst – denn heute veröffentlicht die Band ihre erste Single mit dem Namen Trance II: Relics, mit Gastvocals von Enthroneds Frontmann Nornagest:

Tranceformation erscheint am 5. November mit einem Coverartwork und Layout von Misanthropic Art, gemixt und gemastert wurde die Scheibe von V. Santura in den Woodshed Studios und enthält die folgenden Tracks:

Trance I: The Tree

Trance II: Relics (feat. Nornagest of Enthroned)

Trance III: Alive

Trance IV: Nemesis

Trance V: Cerulean Sun (feat. Sakis Tolis of Rotting Christ, and Sara Wolske)

Trance VI: Eternal Burden

Trance VII: Feverdream (bonus track exclusively available on vinyl and limited digipak)

Ab heute ist das Album in den unten gelisteten Formaten im Vorverkauf erhältlich: https://shop.aoprecords.de

– 2LP Schwarz

– 2LP Rot mit schwarzen Splattern (limitiert auf 199 Einheiten)

– Digipak (die ersten 500 Exemplare enthalten den Bonustrack)

Anomalie sind:

Christian ‚Marrok‘ Brauch – Gesang, Gitarre, Bass, Synths

Lukas Schlintl – Schlagzeug and Percussions

Weitere Infos zu Anomalie:

Bandcamp | Facebook | Instagram