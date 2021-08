Book Of Numbers – Magick

Artist: Book Of Numbers

Herkunft: Phoenix, Arizona, USA

Album: Magick

Genre: Power Doom, Heavy Metal

Spiellänge: 44:15 Minuten

Release: 20.08.2021

Label: Pride And Joy Music

Link: www.bookofnumbers-music.com

Bandmitglieder:

Gesang – Kevin Schuhmacher

Gitarre – Brent Barker

Bass – Dennis Hayes

Schlagzeug – Gary Bruzzese (hat die Schlagzeugparts eingespielt, ist aber nicht offizielles Bandmitglied)

Tracklist:

Magick Optimism The Jester’s Crown Children Of The Sea Contact/ Kissing Laughter White Turns Black To Grey Yesterday’s Nightmare Our Dying World

Book Of Numbers sind eine neue Band aus Phoenix (USA), die ihr Album am 20.08.2021 als CD über Pride And Joy Music herausbringen. Book Of Numbers bezeichnen sich selbst als eine Power Doom Band in Tradition von Ozzy, Dio, Sabbath und Rainbow.

Wie die meisten wissen, mache und mag ich nur sehr ungern Vergleiche in dieser Art. Wenn es dann die Band schon selbst tut, dann kann ich das nicht verhindern. Letztlich bewahrheitet sich aber immer die alte Weisheit: Zu viele Vergleiche sind des Hasen Tod. Das mussten auch schon viele aufstrebende Band erleben, die sich gerade in der oben beschriebenen Tradition sahen. Aber sei es drum, das ist dann ihr Ding und wird ein weiteres Book Of Numbers füllen.

Die Idee zur Bandgründung hatten Brent Baker (Gitarre) und Kevin Schuhmacher (Gesang) im Juni 2019 anlässlich der Proben zu einer Black Sabbath Tribute Band. Schnell wurde Bassist Dennis Hayes (Iced Earth, Tim „Ripper“ Owens) gefunden, der eigentlich in Kevin Schuhmachers Ozzy Osbourne-Tribute-Band I Don’t Know spielen sollte, der die letzten dreizehn Jahre auch Brent Barker angehörte. Schnell hatten Kevin Schuhmacher und Brent Baker ein ganzes Album geschrieben, welches nun unter dem Titel Magick herauskommt. Man merkt an der ganzen Beschreibung, dass hier eigentlich auch eine Coverband am Werke sein könnte. Damit haben wir schon die Krux bei der Sache.

Ich möchte den Musiker attestieren, dass sie das handwerklich gut machen. Brent Barker an der Gitarre könnte Herrn Blackmore in dessen Band beerben. Kevin Schuhmacher klingt auf dieser Aufnahme richtig gut. Es gibt dann doch ein großes aber: Obwohl es eigene Stücke sind, klingt die Scheibe dann doch wie ein Ozzy, Dio, Sabbath, Rainbow Tribute, auch wenn mir ein Song wie Yesterday’s Nighmare gut gefällt. Abgemischt wurde Magick von David Thoener, der auch an dem Originalalbum Rising von Rainbow mitgearbeitet hat. Der Tribute Charakter wird noch dadurch unterstrichen, indem man mit Children Of The Sea noch ein Black Sabbath Cover drauf gepackt hat. Sogar mit Applaus am Ende. Keine Ahnung, ob es wirklich eine Liveaufnahme ist! Der i-Punkt ist, dass Kevin Schuhmacher in den Videos (gewollt oder nicht) einen auf Madman-Klon macht.

Irgendwie vermisse ich auf Magick etwas Neues, ein gewisses Maß an Eigenständigkeit. Vielleicht ist der Begriff „altbacken“ hier auch angebracht. Positiv gesehen würde der eine oder andere Metaller sogar behaupten, es sei Traditional Metal.