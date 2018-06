Bruce Dickinson: „Scream For Me Sarajevo“ erscheint am 29.06.2018

Bruce Dickinson: „Scream For Me Sarajevo“ erscheint am 29.06.2018

Scream for Me Sarajevo ist die unfassbare Geschichte eines absoluten Ausnahmekonzerts, das Bruce Dickinson und seine Band Skunkworks im Jahr 1994 gaben. Sie riskierten ihr Leben und ließen sich in die belagerte Stadt schmuggeln, um dort im Chaos des Krieges ein Konzert für die Bewohner zu geben.

“Scream For Me Sarajevo geht in seiner Wirkung weit über eine Musikdoku hinaus”

– Nick Ruskell, Kerrang!

“Das ist der berührendste und emotionalste Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Es ist die wahre Geschichte eines Sieges über eine wirkliche Tragödie!” – Paul Anthony, Planet Rock

“Ein außergewöhnlicher und sehr bewegender Film, der die einzigartige und unbeschreibliche Macht der Musik zeigt, die den Menschen in den schlimmsten Situationen Hoffnung, Kraft und Freude schenken kann. Und der Soundtrack ist natürlich der Wahnsinn!” – Dom Lawson, Metal Hammer UK

Es war die längste Belagerung einer Hauptstadt in der modernen Kriegsführung. Und hier, zwischen Granaten und Maschinengewehrfeuer, wollte eine Heavy Metal Band ein Konzert geben…

Der Film ist alles andere als ein normaler Konzertfilm: Er bietet einen Einblick in das Leben der Menschen von Sarajevo, die alles Mögliche taten, um zu überleben und die Entbehrungen des Krieges erträglicher zu machen. Er zeigt eine lebendige Künstlerszene, die im Untergrund und im Schatten des Krieges existierte und trotz der großen Verluste um sie herum Musik hervorbrachte. In einer Zeit, als die Menschen von Sarajevo das Gefühl hatten, von der Welt vergessen worden zu sein, hatte dieses Konzert einen riesigen Effekt auf sie.

Diese Dokumentation sollte sich jeder ansehen. Sie enthält Bilder vom Auftritt und vom Krieg, sowie aktuelle Interviews mit Bruce und seinen Bandkollegen. Außerdem zeigt die Doku Bruce bei einer emotionalen Rückkehr nach Sarajevo. “Der Krieg stellt die Welt auf den Kopf, aber das hier ist eine positive Botschaft.” Über seine Erfahrungen sagt Bruce: “Es hat meinen Blick auf das Leben verändert, und auf den Tod und andere Menschen.” *

*Aus Bruce Dickinsons Autobiografie, ‘What Does This Button Do?’

Awards: Sarajevo Film Festival: Audience Award; Human Rights Award; Special Jury Prize (Documentary) / Chicago International Movies & Music Festival (USA): Best Feature Documentary / DokuArt Bjelovar (Croatia): Audience Award; Young Jury Award/ dokuMfest (Bosnia & Herzegovina): Best Documentary / Tuzla Film Festival (Bosnia & Herzegovina): Best Documentary

FORMAT INFORMATION

CERTIFICATION

FSK: 12

DVD

UPC: 5034504132573

Picture Format: 16:9

Runtime: 95 Minutes

Audio Formats: Dolby Digital Stereo

Format: Region 0

Subtitles: English, French, German, Spanish, Portuguese (BR)

Disc Format: DVD9

BLU-RAY

UPC: 5051300535476

Picture Format: 16:9

Runtime: 95 Minutes

Audio Formats: LPCM Stereo

Format: ABC (Region Free)

Subtitles: English, French, German, Spanish, Portuguese (BR)

