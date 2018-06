Hell´s Kitchen Vol2

Bands: The Suicided, Rising Insane und Stroking Breeze

Freitag, 22. Juni 20:00 – 23:00

Astra Stube Musikkultur e.V.Max-Brauer-Allee 200, 22769 Hamburg

Wir mit Euch! Stroking Breeze mit einer interessanten Variante des Alternative Metal, neben dem Punk der Goth – getauft als brachialer Melo-Core. Anschließend werden wir euch States of chaotic Terror um die Ohren hauen. Und dann solltet ihr warmgelaufen sein für feinsten Metalcore: Rising Insane. Danach sollte dann auch nichts mehr stehen! Wir wollen euch sehen!

STROKING BREEZE

Stroking Breeze ist ein female-fronted Trio aus Mecklenburg-Vorpommern (genauer gesagt aus Boizenburg, 60KM süd-östlich von Hamburg) und macht einen abwechslungsreichen Mix aus Rock und Alternative-Metal mit englischen Texten. In einer Bierlaune tauften sie ihren Sound mal „melo-brachial“ und das passt überraschend gut.

https://strokingbreeze.bandcamp.com/releases

https://www.facebook.com/StrokingBreeze

THE SUICIDED

The Suicided aus Hamburg – das ist frische Härte, genreübergreifend zwischen Sludge-Metal Punk-Rock-Core mit ordentlich Mecker. We´re all Suicided, so war es, so ist es, so bleibt es. Dem Weltenende entgegensteuernd versorgen sie euch mit den infernalen Klängen, auf dass auch die letzten Fragen geklärt werden.

https://thesuicided.bandcamp.com/track/panoramic-view-of-disorder

www.thesuicided.com

RISING INSANE

Neben einer energiegeladenen Liverperformance, bringen die Jungs von Rising Insane drückende, smarte Riffs und greifende Shouts mit. Aber es ist der ausgewogene Mix aus Brutalität und Emotionen die den Unterschied wirklich ausmachen.

Mit dem Release des ersten Musikvideos der Single, „This can’t be us„, hat Rising Insane den Weg für Ihre wachsende Fanbase geebnet. Das darauf folgende Video zu „5150“, versprüht die Message und das Live-Motto, dass die 5 Jungs teilen: Feiert und lebt euer Leben!

Mit Shows, zusammen mit The Devil Wears Prada, For Today, Silent Planet, Novelists, Napoleon, Annisokay, Vitja, Imminence und Desasterkids, haben Rising Insane genau das getan.

https://www.youtube.com/watch?v=1iEI1S8pZ4c

https://www.facebook.com/risinginsaneband/

