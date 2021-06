Cadaver: sind für die „Northern Ritual 2021“-Tour von Mayhem und das Infernal Resurrection Fest bestätigt

Die norwegischen Death Metal Pioniere Cadaver sind stolz, verkünden zu können, dass sie als Special Guest bei Mayhems legendärer Northern Ritual MMXXI-Tour durch Norwegen bestätigt wurden, die im November/Dezember 2021 stattfinden wird. Außerdem werden Cadaver am 17.06. neben Ihsahn und Tulus beim The Infernal Resurrection Fest auftreten, das während dem Inferno Festival im Sentrum Scene in Oslo stattfinden wird. Anfang des kommenden Jahres werden sie dann auch endlich wieder in der Lage sein, außerhalb Norwegens aufzutreten und werden Atheist und Svart Crown auf deren Kreuzzug durch Europa unter dem Banner Enthralled In Europe 2022 begleiten.

Anders Odden (Cadaver) zur Mayhem-Tour: „Mayhem haben mir seit 1986 alles beigebracht, was ich über den Extreme Metal weiß. Ohne sie hätte ich nicht meine eigene Extreme Metal-Band gegründet und wäre nicht diesen Weg gegangen. Jetzt, 35 Jahre später, ist es für mich eine große Ehre, die Kräfte mit Mayhem zu bündeln, wenn wir nach der Apokalypse wieder auf die Bühnen in unserem Heimatland zurückkehren. Ein Hoch auf die Legionen von Mayhem, wir sehen uns in der Dunkelheit!“

Cadaver waren eine der ersten Death Metal-Bands aus Norwegen. Nach verschiedenen Demo-Tapes zwischen 1988 und 1990 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum Hallucinating Anxiety im Jahr 1990. Dieses wird oft als das allererste norwegische Death Metal-Album bezeichnet. Zwei Jahre später folgte …In Pains, bevor die Band im Jahr 1993 auseinanderging. Im Jahr 1999 belebte Gründungsmitglied Anders Odden (Order, ex-Celtic Frost, Satyricon) die Band unter dem Namen Cadaver Inc. wieder. Nach einigen weiteren Jahren benannten sie sich in Cadaver um, bevor sie wieder auseinandergingen. Cadaver sind jetzt zurück und haben im Jahr 2020 ihr brutales Album Edder & Bile via Nuclear Blast veröffentlicht. Norwegischer Death Metal in seiner besten Form.

Northern Ritual MMXXI

Mayhem + Cadaver

26.11.2021 – Bergen – USF Verftet

27.11.2021 – Kopervik – Ovenpaa

28.11.2021 – Stavanger – Folken

01.12.2021 – Drammen – Union Scene

02.12.2021 – Hamar – Gregers

03.12.2021 – Trondheim – Verstedhallen

04.12.2021 – Lillehammer – Felix

05.12.2021 – Oslo – Rockefeller

Enthralled In Europe 2022

Atheist + Cadaver + Svart Crown + From Hell

Tue 01.02 – Copenhagen (DEN) „Stengade“ *

Wed 02.02 – Cottbus (GER) „Gladhouse“ *

Thu 03.02 – Katowice (POL) „P23“ *

Fri 04.02 – Prague (CZE) „Exit Chmelnice“ *

Sat 05.02 – Bratislava (SVK) „Randal” *

Sun 06.02 – Cluj Napoca (ROM) „Form Space“ *

Mon 07.02 – Bucharest (ROM) „Quantic Club“ *

Tue 08.02 – Sofia (BUL) „Mixtape 5“ *

Wed 09.02 – Budapest (HUN) „Barba Negra“ *

Thu 10.02 – Graz (AUT) „Explosiv“ *

Fri 11.02 – Jesolo/Venice (ITA) „Music Arena“ +

Sat 12.02 – Rome (ITA) „Traffic Club“ +

Sun 13.02 – Milan (ITA) „Slaughter Club“ +

Tue 15.02 – Barcelona (SPA) “Boveda” +

Wed 16.02 – Madrid (SPA) Caracol” +

Thu 17.02 – Toulouse (FRA) „L’Usine à musique’’ +

Fri 18.02 – Marseille (FRA) “Jas Rod” +

Tue 22.02 – Kassel (GER) „Goldrube“ º

Thu 24.02 – Apeldoorn (NLD) „Gigant“ º

Fri 25.02 – Vorselaar (BEL) “De Dreef” º

Sat 26.02 – Bochum (GER) „Matrix“ º

Sun 27.02 – Dresden (GER) “ Puschkin” º

* mit Critical Mess

º mit Typhus

+ Opening act TBA