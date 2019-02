Clawfinger: kündigen neue Konzerte in Deutschland an

Nach dem Riesenerfolg ihrer letztjährigen Tour mit zahlreichen ausverkauften Konzerten geben Clawfinger im kommenden Oktober eine Zugabe. Die schwedische Crossover-Hitfabrik wird dabei erneut ihr bahnbrechendes Debütalbum Deaf Dumb Blind aus dem Jahr 1993 in voller Länge zur Aufführung bringen.

Clawfinger geben dazu folgendes Statement ab: „Wir gönnen uns mal eben eine Kaffeepause und plötzlich ist es 26 Jahre her, dass wir unser Albumdebüt Deaf Dumb Blind veröffentlicht haben“, kommentieren die Schweden. „Falls das kein Grund zum Feiern ist, dann haben wir nie einen, also haben wir uns zu weiteren Shows in einigen unserer Lieblingsstädten entschlossen. Unser Plan ist ganz einfach: Wir spielen das Album von Anfang bis Ende durch – und hängen dann noch ein paar andere Sachen dran. Wer Lust darauf hat, ein paar Männern im besten Alter dabei zuzusehen, wie sie Musik aus ihren Jugendtagen spielen, soll sich herzlich eingeladen fühlen. Unsere Party ist eure Party – und ohne euch können wir das nicht durchziehen.“

Die von Radio BOB! präsentierte Tour wird im Oktober in sieben deutschen Städten die Köpfe zum Wippen und die Tanzbeine zum Zucken bringen. Party On! Eine aktuelle Liste aller kommenden Shows findet sich weiter unten.

Tickets für Clawfinger gehen unter diesem Link in den Vorverkauf:

https://metaltix.click/Clawfinger2019

www.clawfinger.net

www.facebook.com/clawfinger.net

03 OKT 2019 Leipzig (DE) Werk 2

04 OKT 2019 Braunschweig (DE) Westand

05 OKT 2019 Kiel (DE) Die Pumpe

10 OKT 2019 Wiesbaden (DE) Schlachthof

11 OKT 2019 Karlsruhe (DE) Substage

12 OKT 2019 Köln (DE) Essigfabrik

19 OKT 2019 Coesfeld (DE) Fabrik

