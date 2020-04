CoreLeoni: trennen sich von Sänger Ronnie Romero

Wie erst heute bekannt wurde, haben sich CoreLeoni und der chilenische Ausnahmesänger Ronnie Romero getrennt. Während auf der Homepage von CoreLeoni noch nichts Entsprechendes zu lesen ist, hat Ronnie Romero auf seiner Seite die Trennung betätigt. Da lautet es:

OFFICIAL STATEMENT

„Since 3 weeks ago, the band CoreLeoni decided to go ahead with another singer. I just want to thanks to all the fans for the love and support during the last years while I was involved in this project! I will always be very grateful to that small and beautiful country between the mountains and lakes with such a nice people and blessed to had the chance to bring back all those songs who Mr. Steve Lee did in the past. There was so much fun, emotion, passion and happiness and I always tried to make it in the best and respectful way I could .

Now it’s time to move on and make great NEW music!!“

Zu Deutsch:

„Vor drei Wochen hat sich die Band CoreLeoni dazu entschlossen, mit einem anderen Sänger weiterzumachen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Fans für die Liebe und den Support während der letzten Jahre bedanken, in denen ich Teil des Projekts gewesen bin.

Ich werde diesem kleinen und wunderschönen Land zwischen Bergen und Seen mit diesen wunderbaren Menschen immer sehr dankbar sein und für alle Zeit damit gesegnet sein, all die Songs wieder auf die Bühne gebracht zu haben, so wie damals Mr. Steve Lee.

Wir hatten so viel Spaß, teilten Emotionen, Leidenschaft und Glück und ich habe immer versucht, den Job so gut und so respektvoll wie möglich zu machen. Nun aber ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und großartige, NEUE MUSIK zu machen!!“