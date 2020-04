Lychgate – Also Sprach Futura (EP)

Artist: Lychgate

Herkunft: England

Album: Also Sprach Futura

Spiellänge: 20:54 Minuten

Genre: Extreme Metal – Doom – Industrial

Release: 13.03.2020

Label: Debemur Morti

Links: www.lychgate.eu

www.facebook.com/Lychgate

Produktion: Recorded, Mixed, and Mastered by Greg Chandler of Esoteric at Priory Recording Studios,

Bandmitglieder:

Gitarre – S.D. Lindsley

Gitarre, Geang, Keyboard – Vortigern

Gesang – Greg Chandler

Schlagzeug – T. J. F. Vallely

Tracklist:

1. Incarnate

2. Progeny Of The Singularity

3. Simulacrum

4. Vanity Ablaze

Die aus London stammenden Lychgate sind bereits seit 2011 unterwegs und gaben dem ehemaligen Spearhead Drummer Vortigern ein neues Zuhause. Das Trio brachte es bis dato auf drei Alben, welche ich alle nicht kenne.

Der CD-Titel setzt sich aus Friedrich Nietzsches Also Sprach Zarathustra und aus dem Namen des Maschinenmenschen aus Fritz Langs futuristischem Monumentalfilm Metropolis zusammen. Warum nicht?

Schwerfällig, schleppend und bedrohlich, so klingen die ersten Sekunden von Incarnate. Im Hintergrund fungiert eine kleine Melodie und weiter geht es mit der Schwerfälligkeit. Dieses treibt die Band voran und geht von einer kleinen bösen Sprachsequenz in die Wuchtigkeit des Songs herüber. Das Tempo wird aufgenommen, es herrscht irgendwie das Chaos und nach 02:30 kommt ein ruhiger, verspielter und jazziger Part mit Sprechgesang. Die Gitarre flirrt vor sich hin und das Ganze versetzt einen in einen kleinen Trancezustand.

Dieses ist aber schon das Ende des Openers Incarnate und der nahtlose Übergang zu dem folgenden Song Progeny Of The Singularity.

Den Trancezustand durchbricht man dann mit härteren und schnelleren Klängen und über diesen wieder recht chaotischen Part kommen Chorstimmen im Hintergrund. Es geht wieder in den Keller und man wird wieder schleppend, agiert mit Growlgesang. Dann erhöht man die Geschwindigkeit, screamt dazu und dann ist aus. Für mich ganz schön schwer verdaulich, da im Hintergrund auch immer wieder industrielle Klänge verwurschtelt werden. Ganz schön starker Tobak, der aber irgendwas hat und einen durchaus auf die Reise mitnimmt.

Simulacrum fängt auch sehr verträumt an, plätschert lethargisch vor sich hin und nimmt dann Fahrt auf. Technisch auf hohem Niveau und schön Chaos verbreiten, bevor man dann in einen ruhigen, avantgardistischen Part wechselt. Puh. Kommt irgendwie gut und klingt schön krank, zumal feine Screams rüberlaufen und dann wird es wieder black – metallisches usw. Hier kommt ein Vocoder zum Einsatz. Alles ist erlaubt.

Dissonanzen durch teilweise Kirchorgelklänge hört man auch nicht jeden Tag, hat aber was Eigenes und einen gewissen Reiz – klingt so ganz fett, auf Dauer wäre es aber nichts für mich. Ist aber definitiv interessant zu hören.

Der letzte Song Vanity Ablaze fliegt so an mir vorbei. Totale Einlullung.