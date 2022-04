Corrosive: neues Album „Death As A Process“ erscheint am 03.06.

Die Marburger Deather von Corrosive haben die Arbeiten an ihrem mittlerweile fünften Longplayer abgeschlossen. Mit Death As A Process, so der Titel des neuen Albums, legen die Jungs nach über 25 Jahren im Geschäft musikalisch noch mal eine anständige Schippe drauf. Auf den knapp 45 Minuten gibt’s erneut die gewohnte Old School Kelle, bei welcher man sich sowohl an amerikanischen,- als auch skandinavischen Töpfen bedient. Darüber hinaus öffnet sich die Band aber, anstatt auf der Stelle zu treten, verstärkt düsteren und extremeren Stilen, was das neue Album abwechslungsreicher macht, ohne dabei alteingesessene Fans vor den Kopf zu stoßen. Die Band konnte sich zudem, wie schon bei Lucifer Gave The Faith (2017) und Nourished By Blood (2019), auf eine Zusammenarbeit mit Black Sunset/MDD einigen und wird über diesen Weg den neuen Silberling am 3. Juni in die Regale stellen! Be prepared!

https://facebook.com/corrosiveband