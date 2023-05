Corrosive: neues Album mit ausgefallenem Konzept und Gastmusikern im Herbst

Die Marburger Deather Corrosive werkeln aktuell an ihrem sechsten Longplayer, welcher im Herbst via MDD Records erscheinen wird. Hinter dem neuen Album steckt diesmal ein Storykonzept, dessen Idee mit dem Song Notzucht Der Hexe vom Nourished In Blood Album geboren wurde und sich im Laufe der Zeit zu einem umfangreichen „Hexenprojekt“ entwickelt hat. Herausgekommen ist eine Geschichte, die von verschiedenen Charakteren vorangetrieben wird, bevor sie in einem blutigen Showdown mündet. Um das Gesamtkonzept wirkungsvoll umzusetzen, hat die Band sich entschieden, die unterschiedlichen Rollen, einem Theaterstück gleich, mit unterschiedlichen Sängern zu besetzen. Hierzu bediente man sich sowohl aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, konnte aber auch einige Idole und Helden aus ihrer Jugend überzeugen, auf dem Album mitzuwirken. So geben sich in den Hauptrollen, neben Sänger Andy versteht sich, u.a. Gerre (Tankard), Sabina Classen (Holy Moses), Dirk Weiss (Warpath), Eva Schmidt (Nihil), Andreas Jäger (Hyems) und Kai Wilhelm (Final Cry) das Mikro in die Hand. Weitere illustre Gäste werden in Nebenrollen und backing vocals zu hören sein. Außerdem hat Eiko Truckenbrodt (Final Cry) ein Gast-Gitarrensolo beigesteuert. Musikalisch hat die Band dem düsteren Konzept Rechnung getragen und lässt es bisweilen auch mal melodischer und sogar Black Metal lastiger als auf den Vorgängeralben angehen. Natürlich nicht ohne die typischen Corrosive Trademarks vermissen zu lassen. Klingt massiv? Wird es auch! Auf 12 Songs und einer Spielzeit von gut 60 Minuten nehmen euch Corrosive im Herbst mit auf eine Reise in eine dunkle Zeit. Be prepared!

