Thy Art Is Murder: kündigen neues Album „Godlike“ an und veröffentlichen Single „Join Me In Armageddon“

Die australischen Extrem-Metal-Titanen Thy Art Is Murder haben ihr lang erwartetes neues Album Godlike angekündigt, das am 15. September erscheint. Godlike ist das erste Album von Thy Art Is Murder, das zu 100% unabhängig veröffentlicht wird und weltweit über ihr eigenes Label Human Warfare erscheint. Godlike kann hier vorbestellt werden.

Die Band hat auch ihre verheerende neue Single Join Me In Armageddon veröffentlicht. Die Single beginnt mit einem bedrohlichen Riff, das einem das Gefühl gibt, in die Arme des Bösen zu marschieren. Beherzigt die Warnung von Thy Art, wenn sie raten, sich warm anzuziehen für den nuklearen Winter.

„Join Me In Armageddon ist ein Song, der mit einer Idee begann: Selbstzerstörung“, sagt Gitarrist Andy Marsh. „Ich vermute, dass wir mit dieser Platte viele Themen berührt haben, die in den letzten Jahren für uns und vielleicht auch für euch in den Vordergrund gerückt sind. Verlust, Distanz, Zweifel, Druck und Spannung haben sich ihren Weg durch unser Leben gebahnt und sind nun in dieser Platte Godlike verwoben und verewigt.“

Thy Art Is Murder – Join Me In Armageddon

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Thy Art Is Murder sind mit einem kometenhaften Aufstieg im Underground, der so explosiv war wie der scheinbar unausweichliche Abstieg der Menschheit in Untergang und Tod, in die Riege der besten Bands des Extreme Metal aufgestiegen. Mit ihrem neuen Album Godlike lädt Australiens brutalster Export seit George Millers Mad Max-Franchise das Publikum in aller Welt ein, sich mit ihnen in ein neues Armageddon zu stürzen.

Godlike ist das sechste explosive Album im Arsenal der Band und macht Thy Art Is Murder zu den modernen Fackelträgern des Death Metal. Als Soundtrack zu einer zwiespältigen postmodernen Dystopie erforschen Thy Art Is Murder auf Godlike neue Tiefen und Dynamiken, ohne dabei auch nur einen Hauch der Intensität oder Dringlichkeit zu opfern, auf die die Band ihre Karriere aufgebaut hat.

Aufgenommen mit ihrem langjährigen Produzenten und Mixer Will Putney, sind Thy Art Is Murder auf den zehn nihilistischen Tracks des Albums Meister ihres Fachs, denn sie liefern scharfe Stiche, gutturale Abfahrten und Groove mit muskulöser Athletik und Selbstvertrauen. Frontmann CJ McMahon liefert seine bisher stärkste Leistung ab, wenn er sich in seinen Texten damit auseinandersetzt, wie sich die Zyklen der Gewalt über die Zeit fortsetzen und Gefühle der Trennung in einer hyperpolarisierten Welt.

Der Blackened Death Metal von Thy Art Is Murder hat das Publikum auf der ganzen Welt herausgefordert, provoziert und inspiriert. Durch unerbittliche harte Arbeit sind Thy Art zu einer der erfolgreichsten Extrem-Metal-Bands geworden, die Australien je hervorgebracht hat, und haben auf ihre Weise Geschichte geschrieben. Mit einer kompromisslosen Diskografie im Rücken haben die zweifach für den ARIA-Award nominierten Musiker in ihrem Heimatland alle Chartrekorde gebrochen und sind der erste einheimische Extrem-Metal-Act, der mit Dear Desolation (2017) in die Top 5 eingestiegen ist.

Mit ihren elektrisierenden und feurigen Auftritten hat die Band unzählige Runden um den Globus gedreht, war mit Genre-Titanen wie Cannibal Corpse, Slayer, Kreator, Lamb Of God, Killswitch Engage und Parkway Drive auf Tour und spielte auf wichtigen Festivals wie Summer Breeze, Download, Graspop und Wacken.

Seid dabei, wenn Thy Art Is Murder im kommenden September in den gottgleichen Modus übergehen.

Godlike – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Destroyer Of Dreams

2. Blood Throne

3. Join Me In Armageddon

4. Keres

5. Everything Unwanted

6. Lesson In Pain

7. Godlike

8. Corrosion

9. Anathema

10. Bermuda

Thy Art Is Murder online:

Website | Facebook | Instagram