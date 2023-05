Virgin Steele: veröffentlichen neue Single und Lyricvideo

Die US Metal Legende Virgin Steele hat eine neue Single und das dazugehörige Lyricvideo veröffentlicht. Der Song Spiritual Warfare ist auch auf dem kommenden Studioalbum The Passion Of Dionysus zu finden.

Das Lyricvideo ist hier zu sehen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das neue Album The Passion Of Dionysus erscheint weltweit am 30. Juni 2023 über SPV/Steamhammer als CD DigiPak (inkl. Poster und 24 Seiten Booklet), 2LP Gatefold (in purple-violetten Vinyl), CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://VirginSteele.lnk.to/ThePassionOfDionysus

https://www.virgin-steele.com/

https://www.facebook.com/VIRGINSTEELEOFFICIAL/