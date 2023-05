Virgin Steele: neues Album „The Passion Of Dionysus“ erscheint am 30.06.2023

In einer Zeit, in der kulturelle Innovationen so stark wie nie zuvor in den Hintergrund gedrängt werden und viele außergewöhnliche Musikformen der Versuchung des kommerziell lukrativeren Mainstreams erliegen, sind Virgin Steele der hell scheinende Silberstreif am Himmel. Seit mehr als 40 Jahren hält Mastermind David DeFeis mit seinem exzellenten Songwriting und seiner charismatischen Stimme eine der ideenreichsten Bands des Power Metal-Genres auf Kurs. Gleichzeitig hat DeFeis nie aufgehört, sich als Komponist, Musiker und Produzent weiterzuentwickeln und seinen symphonisch gefärbten Sound mit spannenden neuen Einflüssen zu aktualisieren. Dies ist ihm mit Klassikern wie Invictus (1998), The House Of Atreus I & II (1999/2000) oder Visions Of Eden (2006) bereits mehrfach gelungen. Auf dem aktuellen Album The Passion Of Dionysus setzt DeFeis seiner unbändigen Kreativität nun die Krone auf. Mit brillanter Handschrift manövriert er das Werk durch ein packendes Gleichnis über Kontrolle und Freiheit und sorgt acht Jahre nach dem umjubelten Studio-Opus Nocturnes Of Hellfire & Damnation (2015) für einen weiteren Höhepunkt der Virgin Steele-Karriere.

Wie gewohnt hat David DeFeis ein geradezu episches Thema gewählt, das tief in die Annalen der Menschheitsgeschichte eintaucht und gleichzeitig einen konkreten Bezug zur Gegenwart hat: „Es geht um das Konzept der Dualität, in der etwas gleichzeitig das eine aber auch das Gegenteil ist“, erklärt er die Grundaussage der neuen Scheibe. „Es hat unverkennbar mit Dionysos zu tun hat und, wie der Titel bereits verrät, seiner Passion, seinem Leiden und seiner Ankunft in Theben, um die Verleumdung seiner Mutter zu rächen und den König von Theben dafür zu bestrafen, dass er dort seine Anbetung verweigert hatte. Davon abgesehen passiert aber noch viel mehr.“ In The Passion Of Dionysus erzählt DeFeis vom epischen Kampf zwischen den Zwillingskräften von Kontrolle/Zurückhaltung und Freiheit/Befreiung, und widmet sich der Frage, „ob es in der Gesellschaft Platz für das Irrationale, das Wilde gibt oder nicht.“

Kein Zweifel, David DeFeis ist nicht nur ein genialer Komponist und Musiker, sondern ein wahrer Visionär, der mit seiner Band das perfekte Medium besitzt, um sich menschlich und kulturell weiterzuentwickeln: „Ich sehe Virgin Steele als Lebensweise. Die Band ist mein Vehikel, mit dem ich weite Ozeane der Erfahrung durchquere. Dabei machen wir die Dinge immer auf unsere eigene Weise, zu unseren eigenen, ganz spezifischen Bedingungen.“ Dass diese Vorgehensweise von seinen Fans bedingungslos akzeptiert wird, ist angesichts des grandiosen The Passion Of Dionysus wahrlich kein Wunder!

The Passion Of Dionysus Tracklist:

1. The Gethsemane Effect

2. You’ll Never See The Sun Again

3. A Song Of Possession

4. The Ritual Of Descent

5. Spiritual Warfare

6. Black Earth & Blood

7. The Passion Of Dionysus

8. To Bind & Kill A God

9. Unio Mystica

10. I Will Fear No Man For I Am A God

Das neue Album The Passion Of Dionysus erscheint weltweit am 30. Juni 2023 über SPV/Steamhammer als CD DigiPak (inkl. Poster und 24 Seiten Booklet), 2LP Gatefold (in purple-violetten Vinyl), CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://VirginSteele.lnk.to/ThePassionOfDionysus

Line-Up:

David DeFeis – vocals, keyboards, bass and orchestrations

Edward Pursino – 6-string guitar

Josh Block – 7-string guitar

https://www.virgin-steele.com/

https://www.facebook.com/VIRGINSTEELEOFFICIAL/