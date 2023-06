Virgin Steele: veröffentlichen dritte neue Single

Die US Metal Legende Virgin Steele veröffentlicht heute eine neue Single. Der Song Black Earth & Blood ist auch auf dem neuen Studioalbum The Passion Of Dionysus zu finden.

Der Song ist hier zu hören:

Das neue Album The Passion Of Dionysus ist heute weltweit erschienen über SPV/Steamhammer als CD DigiPak (inkl. Poster und 24 Seiten Booklet), 2LP Gatefold (in purple-violetten Vinyl), CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://VirginSteele.lnk.to/ThePassionOfDionysus

https://www.virgin-steele.com/

https://www.facebook.com/VIRGINSTEELEOFFICIAL/