Artillery: feiern 40-jähriges Jubiläum mit Headlinertour durch Nordamerika

Die dänischen Thrash-Metal-Ikonen Artillery feiern ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Headliner-Tour durch Nordamerika! Die Reise, die am 29. September in Minneapolis, Minnesota beginnt und am 14. Oktober in Brooklyn, New York endet, beinhaltet auch einen Auftritt beim Blades Of Steel Festival in Madison, Wisconsin. Unterstützt werden sie dabei von Vapor und Potential Threat.

Artillery w/ Vapor, Potential Threat:

9/29/2023 The Underground Café – Minneapolis, MN

9/30/2023 Blades Of Steel Festival @ The Crucible – Madison, WI

10/01/2023 Legend’s – Cincinnati, OH

10/02/2023 No Class – Cleveland, OH

10/03/2023 The King of Clubs – Columbus, OH

10/04/2023 The Sanctuary – Detroit, MI

10/05/2023 Hard Luck – Toronto, ON

10/06/2023 Dominion Tavern – Ottawa, ON

10/07/2023 Piranha Bar – Montreal, QC

10/08/2023 Rock Café Le Stage – Trois Rivieres, QC

10/09/2023 L’Anti Bar and Spectacles – Quebec City, QC

10/10/2023 Sherman Showcase – Stroudsburg, PA

10/11/2023 Funhouse at Mr. Smalls – Millvale, PA

10/12/2023 Another Round – Richmond, VA

10/13/2023 Alchemy – Providence, RI

10/14/2023 Saint Vitus Bar – New York, NY

Mitte der 1980er Jahre etablierten sich die dänischen Artillery an der Spitze der Thrash-Bewegung. Vier Jahrzehnte später zerstören sie immer noch. Das jüngste Studiowerk der Band – das treffend betitelte X – wurde 2021 über Metal Blade Records veröffentlicht. X wurde im Medley Studio in Kopenhagen, Dänemark, mit dem Produzenten Søren Andersen aufgenommen, mit dem die Band seit dem 2009er Album When Death Comes bei jedem Album zusammengearbeitet hat.

Blabbermouth schrieb bei der Veröffentlichung: „Fast 40 Jahre nach dem Beginn ihrer Geschichte ist diese Band immer noch ein einzigartiges und aufregendes Unterfangen.“

Distorted Sound merkte an: „Das ist knackig und zugänglich, es gibt keine unverständlichen Vocals und sie wissen, wie man einen aufgemotzten Metalsong schreibt. Das sollte den Pit und die Jungs im Hintergrund, die lieber mitsingen, gleichermaßen erfreuen. Wenn du die schnellere Seite des Metals magst, solltest du dir das unbedingt mal anhören.“

Ghost Cult fügte hinzu: „X ist ein weiteres herausragendes Beispiel für klassischen dänischen Thrash und strotzt nur so vor messerscharfen Riffs, wildem Geschredder und mehr Hooks als die Angelkiste eines Fischers.“

