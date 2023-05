The Dead Krazukies: veröffentlichen neue Single „Captain Crust“ am 12. Mai

Hossegor. Ein mitreißender Chor, Mid-Tempo, fast schon harte Rockbeats sind nicht gerade typisch für die Melodic-Skate-Punk-Band The Dead Krazukies. Dennoch ist Captain Crust so heavy wie es nur geht und ein so kraftvoller, melodischer Track, der jeden Hörer vom breiten Spektrum des Bandsounds beeindruckt zurücklässt. Zudem macht die kratzige und doch extrem kraftvolle Stimme von Sänger Maider The Dead Krazukies zu einer Art Powermetal des Punkrock.

Captain Crust wird am 12. Mai digital veröffentlicht, ein Video folgt ein paar Tage später!

Über The Dead Krazukies:

Man denke an Pennywise, Rise Against und ein bisschen Anti-Flag und schon hat man The Dead Krazukies! Seit 2010 bringt die Band aus Hossegor ein Konzentrat aus eingängigem, melodischem Punk, roher Energie und 90er Jahre Surf- und Skate-Kultur hervor.

2016 war ihr erstes selbstproduziertes Album The Northern Belle ein großer Erfolg und etablierte die Gruppe direkt in der europäischen Skatepunk-Szene. Nach zahlreichen Shows und Festivals eröffneten sie 2019 das Punk In Drublic Festival mit den legendären Bad Religion und NOFX auf dem französischen Datum des Events.

Im November 2020 veröffentlichte die Band während der Pandemie Icarus über SoundSpeed Records (USA), SBAM Records (Europa) und Punk&Disorderly (Kanada). Das Album wurde ein Hit und war schnell ausverkauft.

Angetrieben von unruhigen Zeiten, der Frustration, nicht zu touren und dem musikalischen Weg, den Icarus bereits eingeschlagen hat, kehren The Dead Krazukies mit einem brandneuen Werk voller wütender Melodien zurück, From The Underworld, das am 16. Juni 2023 über SBAM Records und Kicking Records veröffentlicht wird.

Die 10 Songs, die von Christian Carvin gemischt und von Jason Livermore im Blasting Room gemastert wurden, oszillieren zwischen So-Cal Punk Rock und Old School Metal, ohne Angst, neue Territorien zu erkunden.

From The Underworld ist überraschend und kühn zugleich und wird Sie nicht gleichgültig lassen. The Dead Krazukies haben vor, dieses Album auf der Bühne zu verteidigen und alles mitzunehmen, was sich ihnen in den Weg stellt.

Über das neue Album From The Underworld von Matt Speer:

Der Punk-Rock von The Dead Krazukies ist kraftvoll, leidenschaftlich und furchtlos – von schwerem Punk-Rock bis hin zu energiegeladenem und mitreißendem Skate-Punk.

Sie sind die Kanonen des französischen melodischen Punks. Sie halten sich nicht zurück und haben keine Berührungsängste, wenn es um die Kraft ihrer Musik geht, die mit ihren witzigen, direkt auf den Punkt gebrachten Texten einhergeht. Das war schon immer der Weg von The Dead Krazukies, aber jetzt, im Jahr 2023, sind sie noch fester gewickelt und kämpfen noch härter, bereit für das, was kommt, From The Underworld.

In den wenigen Jahren, die seit Icarus (2020) vergangen sind, hat sich die Überzeugungskraft der Band mehr als verdoppelt. From The Underworld baut auf dem Skate-Punk-Fundament auf und entfaltet die Kraft, die Icarus und The Northern Belle nur angedeutet haben.

Die Dead Krazukies auf From The Underworld mögen die gleiche fünfgliedrige Bestie sein wie zuvor, aber ihr Temperament ist jetzt ein noch größerer Cocktail aus ursprünglicher und doch intelligent vorgetragener Wut.

The Fallen And The Ferryman ist ein Hybrid aus kantiger Wucht, grimmigen Refrains und symbiotischen Melodien, die in ständigem Kontrast zueinander stehen und den Hörer auf das Kommende einstimmen. Die Dead Krazukies orchestrieren ihre Genrewechsel auf ihrem neuesten Werk meisterhaft und mit unbekümmerter Zuversicht. Sei es der groovige Bounce von Captain Crust und Darth Walnut oder der 1:23-Stoß von Skate Punk in The Mindfucker, bis hin zum verspielten Dub von Make Babylon Great Again. Hier gibt es keine Diskussion, man ist unfähig, sich zu bewegen, bis dieses Album mit einem fertig ist. Im weiteren Verlauf kitzelt The Wanderer metallischen Hardcore aus dem Ärmel, bevor Silent March einen solchen Traum verwirklicht, bevor er in die melodiösen Fähigkeiten von The Dead Krazukies zurückfließt, die so kraftvoll und natürlich sind.

Alles, was dieser Band ihre Präsenz in der europäischen Punk-Szene gegeben hat, hat zu diesem Moment geführt, und sie stehen bereit und warten darauf, diese neue Phase über SBAM und Kicking Records zu entfesseln.

https://www.facebook.com/TheDeadKrazukies