The Cartographer: veröffentlichen Video zum Titel „Misery System“ (feat. Tristan Hill)

Gegründet im Jahr 2013 ist die Band The Cartographer ein Fünf-Mann-Ensemble aus Derbyshire, das sich der kanalisierenden Kombination ihrer gemeinsamen Leidenschaft und Liebe zur Musik hingibt und diese in eine Wirbelsturm-artige Verkörperung des modernen Deathcore umsetzt. Die Band repräsentiert eine Vielzahl von Emotionen, die aus persönlichen Erfahrungen, Kämpfen, Traumata und der Fähigkeit stammen, jedem Zuhörer daran zu erinnern, dass man nicht allein in seinen Kämpfen ist. Die Band hat viele Bühnen betreten, von Auftritten beim UK Tech Metal Fest und dem Macmillian Fest bis hin zur Unterstützung von Bands wie Loathe,Skies In Motion und King 810. Mit einer Fülle von Erfahrungen hinter sich und einer Vielzahl von Songs, die die Wirbelsäule erschüttern, wird die Band im November als Co-Headliner mit Glass Grave im renommierten Rock City auftreten. Dieses Release ist nur ein Vorgeschmack darauf, was noch von The Cartographer kommen wird.

Misery System (feat. Tristan Hill) könnt ihr direkt hier anhören: