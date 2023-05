The Anchoret: veröffentlichen Video vom Song „Forsaken“ des kommenden Debütalbums „It All Began With Loneliness“

Nach einer spektakulären Reihe von von Kritikern gefeierten Progressive-Metal-Veröffentlichungen von Künstlern wie An Abstract Illusion, Parius, Cognos und Seven Nines And Tens, ist Willowtip Records stolz darauf, die Veröffentlichung des beeindruckenden Debütalbums It All Began With Loneliness von The Anchoret am 23.06.2023 anzukündigen!

The Anchoret ist ein Progressive-Metal-Projekt, das Prog-Rock-Sensibilitäten mit moderner Metal-Energie kombiniert. Die Mischung aus Fusion-Saxophon, Flötensoli, Mellotron-Vibes und schweren Riffs bietet eine einzigartige Klanglandschaft, die sicher jeden Fan von Heavy-Musik begeistern wird.

Mit Andy Tillison (The Tangent), James Christopher Knoerl (Aviations, Gargoyl) und Sylvain Auclair (Heaven’s Cry, Karcius) wurde It All Began With Loneliness zwischen August 2020 und März 2022 auf der ganzen Welt aufgenommen.