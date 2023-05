Sc:Avenger entfesseln den ersten Track ihres kommenden Albums in voller Länge. Der Titeltrack The Oncoming Storm steht somit ab jetzt für alle griff bereit. Das Video zu The Oncoming Storm ist das erste von zwei, die miteinander verknüpft sind. Sc:Avenger ist eine Tour-de-Force brutaler Musik die im modernen Sound gipfelt. Die Hi-Tech-Sci-Fi-Metal-Band aus Schweden, versucht die Zukunft durch akustische Manifeste vorher zu sagen. Sehr selber in The Oncoming Storm herein:

