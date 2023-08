Corrosive: „Wrath Of The Witch“ erscheint am 13.10.2023

Die Spatzen pfeifen es bereits seit Längerem von den Dächern: Die Jungs der hessischen Death Metal Maschine Corrosive planen ein Konzeptalbum zu einer Hexengeschichte und haben sich hierfür die Mitwirkung verschiedener Sänger und Gastmusiker gesichert.

Nun ist die Katze aus dem Sack: Wrath Of The Witch wird am Freitag, dem 13. Oktober, über MDD Records veröffentlicht und den Hörer mit auf eine Reise in eine dunkle Zeit nehmen! In den verschiedenen Gastrollen schicken sich u.a. Gerre (Tankard), Sabina Classen (Holy Moses), Dirk Weiss (Warpath), Eva Schmidt (Nihil), Andreas Jäger (Hyems) sowie Kai Wilhelm (Final Cry) an, den unterschiedlichen Charakteren der Story eine Stimme zu geben und die typischen Corrosive Trademarks um einige Facetten zu bereichern. Stay tuned, eine erste Hörprobe gibts schon bald!

