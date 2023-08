Neck Cemetery: veröffentlichen „Bring Us The Head“ am 27.10.2023

Neck Cemetery weigern sich, irgendwelchen Trends zu folgen: Die fünf Jungs aus Nordrhein-Westfalen spielen ihren Heavy Metal so, wie sie ihn lieben – mal langsam, mal schnell, mal ernst und mal mit einem Augenzwinkern, aber immer mit einer gehörigen Portion Herzblut.

Nach dem Debütalbum Born In A Coffin spielte die Band im Sommer 2022 auf mehreren renommierten Festivals; unter anderem auf dem Rock Hard Festival (ihr Auftritt wurde vom WDR-Rockpalast aufgezeichnet und auch live im Internet übertragen) und dem Wacken Open Air. Danach verbarrikadierten sie sich im Proberaum, um an neuem Songmaterial zu arbeiten.

Diese Songs bilden die Grundlage für ihr zweites Album Bring Us The Head, das am 27. Oktober über Reaper Entertainment veröffentlicht wird.

Die Band sagt dazu:

„Das Album ist unser Liebesbrief an das Kino der Achtziger und Neunziger, mit dem wir aufgewachsen sind. Während der Corona-Pandemie haben wir viele dieser Filme ‚wiederentdeckt‘. Viele werden das nachempfinden können – man saß zu Hause, hatte ungewöhnlich viel Freizeit und dank der Streaming-Dienste war es selten langweilig. Irgendwann scherzten wir, dass es doch cool wäre, eine Platte über unsere alten Lieblingsfilme zu machen… Gesagt, getan.“

Fans von Filmen wie Terminator, Conan, Army Of Darkness oder Escape From New York werden sich über das Album freuen, das mit einem weiteren detaillierten Cover-Artwork von Besil Wrathbone daherkommt.

Die Band fügt hinzu:

„Wir sind sehr glücklich und stolz, euch das Cover-Artwork für unser kommendes Album Bring Us The Head zu präsentieren. Wie schon bei unserem Debüt wurde das Artwork von Besil Wrathbone gestaltet, der wieder einmal einen fantastischen Job gemacht hat. Da sich auf Bring Us The Head alles um die Filme dreht, mit denen wir aufgewachsen sind und mit denen wir viele schöne Erinnerungen verbinden, war die Idee, kleine Motive aus diesen Streifen in das Artwork einzubauen.“

Bring Us The Head wurde im Frühjahr 2023 in den Gernhart Studios in Troisdorf in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Martin Buchwalter aufgenommen, der in der Hard & Heavy-Szene durch seine Arbeit mit Tankard, Destruction, Tom Angelripper, Paul Di’Anno und Suidakra bekannt ist.

Neck Cemetery sind:

Jens Peters – Gesang

Boris Dräger – Gitarre

Jörn Reese – Gitarre

Matt Hauser – Bass

Lukas Strunck – Schlagzeug

