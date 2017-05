Die bei Season Of Mist unter Vertrag stehenden britischen Rocker Crippled Black Phoenix kann man ab Juni auf diversen Veranstaltungen erleben.

CRIPPLED BLACK PHOENIX Tourdaten:

18 Jun 17 Clisson (FR) Hellfest

19 Jun 17 Liege (BE) La Zone (+Trap Them)

20 Jun 17 Wiesbaden (DE) Schlachthof (+Trap Them)

21 Jun 17 Segrate (IT) SoloMacello Fest

23 Jun 17 Aarau (CH) Kiff (+Trap Them +Ghost Bath)

24 Jun 17 München (DE) Saint Helena Festival

14 Jul 17 Sankt Goarshausen (DE) Night of the Prog

04 Aug 17 Raversbeuren (DE) Lott-Festival

Quelle: www.season-of-mist.com

Kommentare

Kommentare