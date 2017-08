EREB ALTOR Der Veranstalter freut sich wie Bolle euch bereits eines der Highlights für nächstes Jahr ankündigen zu können. Und zwar kommen Ereb Altor mit einer speziellen 70-minütigen Bathory Show!!! Die Schweden und heimlichen Erben Bathorys haben seit ihrer Gründung im Jahr 2003 bereits sieben Alben veröffentlicht und gelten mittlerweile als absoluter Top-Act!

HORN

Der Veranstalter freut sich nach einem kurzen Sommerurlaub von uns euch wieder eine Band bestätigen zu können. Nach 10 Jahren sind sie endlich mal wieder bei uns im Osten zu sehen und das gleich mit ihrer allerersten Open Air Show! Hierbei handelt es sich um das Ein-Mann-Projekt von Nerrath, welches er im Jahr 2007 in Paderborn gegründet hat. Bis heute wurden 7 Alben veröffentlicht, während das aktuelle im Januar diesen Jahres veröffentlicht wurde und auf den Namen „Turm am Hang“ hört.

Ganz so schwer ist es jetzt wohl nicht mehr. Es handelt sich um Horn!

