Buchtitel: Dave Gahan – Sein Leben Mit Depeche Mode

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 288 Seiten

Genre: Biografie

Release: 26.09.2024

Autor: Trevor Baker – Mit einem Update von André Boße und Dennis Plauk

Link: www.hannibal-verlag.de

Verlag: Hannibal Verlag

Buchform: Taschenbuch

ISBN-Nummer: 978-3-85445-781-7

Das Buch Dave Gahan – Sein Leben Mit Depeche Mode ist am 26.09.2024 als erweiterte und aktualisierte Ausgabe über den Hannibal Verlag erschienen und kommt auf 288 Seiten. Die Zeilen von Autor Trevor Baker wurden mit einem Update von André Boße und Dennis Plauk versehen. Die Biografie des Sängers stößt auf ein bewegtes Leben des Musikers, welches zwischen grenzenlosen Erfolgen und schweren Tragödien hin und her pendelt. In 27 Kapiteln führt die Biografie durch das Leben von Dave Gahan.

Der Inhalt von Dave Gahan – Sein Leben Mit Depeche Mode:

Die Kindheit und Jugend von Dave Gahan in Essex waren geprägt von großen Herausforderungen. Mit Depeche Mode stieg er zu einem weltweit gefeierten Musikstar auf, was ihn allerdings auch mit immensem Erfolgsdruck und persönlichen Schwierigkeiten konfrontierte. Er musste mit Selbstmordgedanken und einer Drogenabhängigkeit kämpfen, die ihn sogar an den Rand des Todes brachte. Nach einer erfolgreichen Krebsbehandlung und dem tragischen frühen Verlust seines Bandkollegen Andy Fletcher blieb er dennoch eine herausragende Figur der Popmusikszene. Dave Gahan gilt als eine der prägendsten und faszinierendsten Gestalten des Rock ’n‘ Roll.

Die Autobiografie Sein Leben Mit Depeche Mode wurde bereits im Jahr 2010 veröffentlicht und nun mit ca. 50 Seiten Update von André Boße und Dennis Plauk erweitert. In diesen Kapiteln ist das Comeback von Depeche Mode mit dem Album Memento Mori Hauptthema. Nach seinem Blasentumor arbeitet Dave an neuem Material und brachte dieses auch auf die Bühne. Depeche Mode waren vom Frühjahr 2023 bis April 2024 auf Memento Mori Tour mit über 100 Shows.