Blood Incantation: veröffentlichen A-Seite „The Stargate“ vom kommenden Album „Absolute Elsewhere“

Blood Incantation haben endlich eine Vorschau auf ihr kommendes Album Absolute Elsewhere veröffentlicht. Der erste Satz des Albums, The Stargate, ist ab sofort in seiner Gesamtheit im digitalen Handel erhältlich und wird vom gleichnamigen exquisiten Kurzfilm begleitet, bei dem der preisgekrönte Kameramann Michael Ragen (Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities: The Viewing) Regie führte und der mit faszinierenden analogen Flüssigkeitseffekten von Chris Parks (The Fountain) aufwartet.

Der Kurzfilm The Stargate ist anders als alles, was ihr bisher erlebt habt. Er zeigt die Geschichte eines mysteriösen Artefakts und seiner Opfer in einer halluzinatorischen Synthese aus Science-Fiction und Folk-Horror, in der sich bewusstseinsverändernde Bilder und beunruhigende Atmosphären zu einer surrealen Geschichte über urzeitliche Blutmagie, interdimensionale Reisen und groteske, jenseitige Technologie vereinen, die im finsteren Mittelalter beginnt und in die Weiten des Weltraums führt.

Absolute Elsewhere ist mit fast 45 Minuten ihre bisher längste Full-Length-Aufnahme. Die beiden Sätze des Albums – The Stargate und The Message – sind ebenso verwirrend wie fesselnd und bauen exponentiell auf den Formeln auf, die von ihrem szenenerschütternden Debüt Starspawn (2016) und dem bahnbrechenden Nachfolger Hidden History Of The Human Race (2019) festgelegt wurden.

